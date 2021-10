Bilbao mantendrá de momento las concesiones especiales de terrazas

El Ayuntamiento de Bilbao mantendrá de momento las concesiones extraordinarias de terrazas de los locales de hostelería, pese al levantamiento del límite de aforo en el interior de bares y restaurantes, y consensuará con el propio sector y los grupos políticos su futuro.

El Consistorio bilbaino adaptó el año pasado su normativa, poniendo en marcha una serie de medidas excepcionales y transitorias para paliar, en la medida de lo posible, el daño económico que tanto el cierre de la hostelería como la limitación de los aforos han tenido en el sector. Así, se permitió ampliar terrazas y también su instalación en la calzada en aquellos locales cuya situación no permitiera colocarlas en la acera.

Preguntado por el futuro de estas medidas en la presentación de la campaña Bilbao Cuídate, el concejal de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo del Ayuntamiento de Bilbao, Xabier Ochandiano, ha recordado que estas se adoptaron "por unanimidad" entre todos los grupos del pleno, en coordinación con el sector.

Para el responsable municipal, una de sus virtudes fue que no tuviera una fecha de vencimiento, "precisamente porque no sabíamos cuál podía ser el momento" para poder levantarlas. En este sentido, ha recordado que ya el propio alcalde, Juan Mari Aburto, se comprometió en el pleno sobre el estado de la villa a elaborar un nuevo Plan Bilbao Aurrera 2022 y se ha producido ya una primera reunión con los grupos políticos. "Lo que debamos acordar en las próximas semanas o meses en relación a esta medida será fruto del consenso político y con el sector".

"EL PUNTO DE ARRANQUE NO ES DESDE CERO"

A este respecto, el gerente de la Asociación de Hostelería de Bizkaia, Héctor Sánchez, ha advertido de que los locales hosteleros no encaran esta nueva normalidad "como si no hubiera habido un año y medio detrás", sino que lo hacen acarreando el quebranto económico que les han supuestos las restricciones tanto de aforo como de movilidad y horarios. "Las empresa empiezan en negativo y para recuperarlo, todo lo que sean facilidades y ayudas para tratar de volver cuanto antes a la situación prepandémica es bienvenido. Hay gente que se ha endeudado con bancos e incluso familiares, que ha sacrificado su patrimonio personal para continuar... El punto de arranque del jueves no es desde cero", ha querido alertar.

"Es importante que eso se tenga en cuenta porque el sector va a seguir necesitando del apoyo de las instituciones, no de manera indefinida, pero sí durante un tiempo para volver a la normalidad que todos queremos que llegue", ha incidido.

Además, Sánchez ha apuntado que habrá que ver cómo se comportan los clientes en esta vuelta a la normalidad. "Está pendiente de la recuperación de los hábitos de consumo que se tenían hasta ahora. Como todo, tiene su periodo de adaptación y habrá gente que en estas primeras semanas o meses seguirá teniendo reticencias a usar los espacios interiores de establecimientos; no podemos olvidar que la pandemia no ha desaparecido y es normal que haya gente que tenga cautelas", ha señalado.

Por ello, ha pedido a los ayuntamientos que sean "conscientes" de este cambio de costumbres y mantengan las actuales medidas de concesión de terrazas durante, al menos, un tiempo "razonable" . "Entendemos que una ciudad tiene que tener su equilibrio y que hay que conjugar distintos intereses y sensibilidades; lo que vamos a pedir es que sean condescendientes con la situación que vive la hostelería, con las costumbres de consumo que hoy en día están en vigor y con la situación económica que vive el sector", ha planteado.