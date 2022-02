Cocineros con Síndrome de Down preparan en Bilbao unas tortillas "para chuparse los dedos"

Cuatro jóvenes de la Fundación Síndrome de Down han preparado este miércoles dos tortillas para chuparse los dedos. El cocinero Ricardo Pérez, del Grupo Yandiola, y el presidente del Athletic, Aitor Elizegi, han sido los ayudantes de estos cocineros que han puesto mimo en cada uno de los platos.

BilbaoCentro ha presentado detrás de los fogones del txoko Indartzu, en la calle García Rivero, la quinta edición del concurso de tortilla. En esta ocasión, según han adelantado desde la asociación comercial son medio centenar los locales que se presentan a este tradicional certamen.

https://gruponoticias-manager.renr.es/manager/ckeditor/Jon%20Caubilla,%20Maite%20Telleitxea,%20Joseba%20Alday%20y%20Mar%C3%ADa%20Ondovilla

Asimismo, según ha explicado el gerente de BilbaoCentro, Jorge Aio, han contado con unos colaboradores de nivel, chicos y chicas de la Fundación Sindrome de Down a través de lo que pretenden reivindicar la inserción laboral de las personas con capacidades diferentes. Jon Caubilla, Maite Telleitxea, Joseba Alday y María Ondovilla se han mostrado satisfechos con poder perderse un rato entre los fogones junto a Aitor Elizegi y a Ricardo Pérez. "Para mí lo más importantes es el Athletic y la cocina", ha lanzado en la presentación Jon Caubilla, quien trabaja en la actualidad en uno de los hoteles Ilunion de Bilbao. "La cocina me gusta mucho. Estoy muy contento en el hotel. Me gusta mucho el trabajo que hago. Todos los días aprendo algo nuevo", ha explicado.

Joseba Alday también estudia por las mañanas y por las tardes realiza prácticas en un restaurante de Bilbao. "Mis compañeros me tratan muy bien. Trabajamos en equipo. Estoy en barra y en el restaurante", ha contado. Por su parte, María Ondovilla ha elaborado la tortilla en el equipo de Ricardo y ha dicho que para ella ha sido toda una experiencia. En la actualidad esta joven es empleada de la floristería Ruiz de Ocenda en Bilbao."Este mes se me termina el contrato y me lo van a renovar un año más. Me encantan las flores y el mundo de la cocina también", ha comentado.

Maite Telleitxea se ha mostrado feliz con vivir esta experiencia y ha reivindicado más oportunidades laborales para personas que no lo tienen más dificil para entrar en el mercado laboral. En su caso, ella está estudiando para oposiciones en la Fundación Síndrome de Down. "Me gusta la cocina y me gustaría dedicarme a ello". La tortilla que ha elaborado tiene como ingredientes, además de la patata y huevo, el queso. "Para darle la vuelta me ha ayudado Aitor", ha confesado.