Aburto asegura que Zupiria le dijo que solo hay plan A para el TAV

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y el de Gasteiz, Gorka Urtaran, reafirmaron ayer en intervenciones distintas su firme decisión y apuesta por que el Tren de Alta Velocidad (TAV) llegue a ambas ciudades en estaciones soterradas. Los ediles de las dos capitales coinciden en que no "existe más proyecto que el plan A". Desde que el consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola, declarase que existía la posibilidad de que el TAV entrará en Bilbao y Gasteiz en superficie en un primer momento, la polémica se reaviva cada día por el malestar de las instituciones vascas ante un compromiso aprobado que pondría en jaque proyectos estratégicos.

Aburto afirmóque el portavoz y consejero de Cultura y Política Lingüística del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, le trasladó que la "única apuesta" del Ejecutivo autonómico para la entrada del TAV en la capital vizcaina es la estación soterrada. El alcalde bilbaino se refirió así, en una entrevista concedida a Euskadi Irratia, a las declaraciones realizadas por el consejero de Transportes del Gobierno vasco, Iñaki Arriola, que abogó por ir preparando un plan B para las estaciones que albergarán al TAV en ambas capitales vascas, apuntando la posibilidad de establecer infraestructuras provisionales.

Así, el primer edil de Bilbao mostró su preocupación ante la posibilidad de que se pusiera en marcha una estación provisional y que "fuera una opción definitiva", además insistió en que "la propuesta que debemos trabajar tiene que ser la entrada soterrada a Bilbao".

"Mi postura siempre ha sido la misma desde 2015, que la entrada a Bilbao tiene que ser soterrada. Eso es lo que yo defiendo y ayer recibí la llamada del consejero Zupiria y me dijo que la única apuesta del Gobierno vasco es que la entrada a Bilbao sea soterrada", explicó.

Urtaran, de la misma opinión

También el alcalde de Gasteiz, Gorka Urtaran, reiteró que el Gobierno municipal no baraja otra alternativa para la llegada del TAV a la capital alavesa que no sea la de soterramiento, y advirtió de que "si se plantea una alternativa provisional, será definitiva", lo que no responde a "lo acordado" entre las instituciones.

Preguntado por el rechazo de Aburto al planteamiento del consejero Arriola, de no descartar "estaciones provisionales" para la llegada del TAV a Bilbao y Gasteiz, el alcalde de Gasteiz defendió que "lo que debe hacerse es trabajar en la única alternativa, que es la de la llegada soterrada de la alta velocidad" porque "no cabe otra opción".

Urtaran insistió en que lo que se debe hacer es "compatibilizar, simultanear, las obras del nudo de Arkaute, la conexión de Gasteiz con la Y vasca, el trabajo que se haga del tramo Burgos-Gasteiz y el de la propia estación".