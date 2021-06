Lakua avierte de que la llegada soterrada del TAV a Bilbao es "incuestionable"

El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha advertido hoy de que la llegada soterrada del TAV a Bilbao y Gasteiz es "incuestionable", ya que así se recoge en el " compromiso" interinstitucional y en el acuerdo de gobierno en el Ejecutivo vasco entre PNV y PSE.



La semana pasada, el consejero de Transportes, Iñaki Arriola, no descartó un "plan B" consistente en estaciones provisionales que permitieran la llegada del TAV a las capitales vizcaina y alavesa cuanto antes.



Ayer, el alcalde de la capital vizcaina,, mostró sucon estas declaraciones, calificando de "" esa opción. "Después de esperar tanto, no puede haber un plan B.". Hoy mismo, el presidente del PNV en Araba,, ha defendido que "" para la entrada del tren de alta velocidad en Gasteiz y Bilbao porque "el plan B sería no hacer nada" y no tiene "sentido". Asimismo, ha lamentado que ya hay "bastantes ejemplos" de que "".