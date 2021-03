Euskadi no prohibirá las manifestaciones del 8M

El Gobierno vasco no se plantea prohibir los actos reivindicativos del 8M convocados en Euskadi, al contrario de lo que ha decidido la Delegación del Gobierno español en Madrid, que ha retirado el permiso a todos las manifestaciones y concentraciones previstas.

A la espera de la decisión que tome el LABI, desde el Ejecutivo vasco se considera que el de manifestación es un derecho constitucional. El criterio del Gobierno de Urkullu se basa en su confianza en que los movimientos feministas se manifestarán de acuerdo a las medidas dictadas desde las administraciones sanitarias. "Esto se da por supuesto", indican desde las organizaciones de mujeres de Euskalherria.

"En Madrid y en otras comunidades del Estado se permiten manifestaciones de hosteleros, taxistas y otros movimientos políticos y, ahora, que se deposite el foco de atención en el movimiento de las mujeres, resulta insultante ", explican a DEIA desde distintas organizaciones vascas, que aplauden que el Gobierno vasco no haya seguido la estela de la decisión adoptada en la Comunidad de Madrid.

Los colectivos de mujeres son conscientes de la situación sanitaria que se vive. "Por ello las marchas se harán de forma organizada para que no haya ningún tipo de problema de contagio; pero lo sabemos, no nos tienen que tratar como si fuéramos unas adolescentes", se quejan, al tiempo que animan a las mujeres a sumarse a las reivindicaciones".

"Durante la pandemia, las mujeres hemos sido las cuidadoras; un porcentaje elevado de trabajadoras que hemos dejado nuestros puestos para cuidar no solo a los niños, sino a los mayores de la casa. Todo esto se tiene que reivindicar en el 8M; no entenderíamos que nos suspendieran nuestros derechos de manifestación; incluso en situaciones de crisis saniaria no pueden suspender nuestros derechos", subrayan.

Exposición

Por otro lado, la directora de Capital Humano de Metro Bilba, Rosa Fernández-Villa, y los representantes de Amnistia Internacional, Javier Maura, LeticiaViñas y Paloma Arías inauguraron ayer en el metro la muestra Mujeres en Lucha.En la exposición intentan dejar patente la lucha por los derechos humanos en el día a día de muchas mujeres en diferentes zonas del mundo. Tras haber recorrido distintas zonas del Estado, la muestra llega ahora a Bilbao.

en euskal H erria

En las capitales vascas. El movimiento feminista de Euskal Herria ha convocado manifestaciones para el próximo 8 de marzo, Día de la Mujer, en Bilbao, Gasteiz, Donostia, Iruñea y Baiona, pese a admitir que las "restricciones sanitarias" dificultan las "formas de movilización habituales". Intentan, dicen, "que las calles sigan siendo un espacio de denuncia".