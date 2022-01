La oposición insiste en que se incumple el requisito de habitantes en Usansolo

El pleno celebrado ayer jueves en Galdakao fue seguido, en el exterior de la Casa Consistorial, por un nutrido grupo de vecinos de Usansolo favorables a la segregación que celebraron, tras la aprobación de la memoria y la consulta popular, la continuidad del proceso. Sin embargo, los grupos de oposición y el concejal no adscrito advirtieron, en varias ocasiones, de que todo el camino realizado hasta ahora podía quedar frenado en seco por sentencias judiciales. "Aun en el caso de aprobar esta desanexión, la misma puede ser anulada y revocada por los tribunales ya que la población de Usansolo no alcanza las 5.000 personas que establece la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL) para poder poner en marcha un proceso de segregación", recordó el portavoz jeltzale, al tiempo que aseguró que las fuerzas que componen el equipo de gobierno son conocedoras de esta posibilidad "ya que tanto el secretario municipal, como varios técnicos, informes jurídicos, e incluso el propio alcalde en la votación de la Comisión Mixta, han reconocido que no se cumplen los requisitos mínimos establecidos en la LBRL".

Concentración por la desanexión de Usansolo. Vídeo: Oskar González



Falsas expectativas

y en referencia a la consulta popular que se va a celebrar en Usansolo calificó como "falta de responsabilidad y consideración destinar recursos humanos y económicos a algo que no es viable legalmente". Por su parte, el edil no adscrito justificó su voto en contra a las dos iniciativas recordando que "como representantes públicos debemos cumplir la ley y si la memoria no cumple con un importante requisito, no la puedo apoyar".



Para la oposición, el paso impulsado ayer jueves por el equipo de gobierno es dar falsas expectativas a los vecinos de Usansolo favorables a la segregación. "Se está jugando con los anhelos de muchos ciudadanos, este camino solo lleva a la frustración. Todos aquí somos conscientes de que este proceso no se sostiene y que va a ser paralizado, pero parece que a algunos les da igual", lamentó el portavoz socialista. Muy crítico fue también el jeltzale Fernando Izagirre. "Muchos se están dejando llevar por la ilusión y por el corazón y se están creando falsas expectativas a la población". A su juicio, la salida más adecuada hubiera sido "aprovechar el trabajo previo valioso que se ha hecho hasta ahora", seguir avanzando y esperar al momento en el que, "con todos los requisitos legales", sea posible "adoptar una resolución acorde a la legalidad". Su propuesta fue seguir con el desarrollo urbanístico de Usansolo para que cuando alcance los 5.000 habitantes requeridos "retomar el proceso, porque tengo claro que Usansolo logrará ser un pueblo, pero cuando cumpla las condiciones".