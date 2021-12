La Hacienda Foral de Bizkaia se quedará con 21 millones de euros

La Hacienda Foral de Bizkaia es la otra gran beneficiada de la riada de millones que invadió ayer miércoles el territorio con la alegría de todos los agraciados.

Y es que el fisco local recaudará casi 21 millones de euros, según los primeros calculos realizados por la Delegación de Loterías en Bizkaia, un ente del que también es responsable la Diputación.

La norma foral aprobada en Bizkaia en 2018 especifica que los grandes premios tendrán un gravamen de un 20% sobre la cantidad ganada, exceptuando los primeros 40.000 euros obtenidos.

Ello supone que, por ejemplo, los cuartos premios y los quintos premios, agraciados con 20.000 y 6.000 euros por décimo respectivamente, no tendrán quita alguna por parte del departamento foral de Hacienda y Finanzas. De ello se alegrarán los que tuvieron la suerte de comprar décimos agraciados en los municipios de Barakaldo, Bilbao y Berriz.

El club de balonmano riega Basauri con 150 millones de euros. Fotos: Oskar M. Bernal



que tendrán las arcas forales vendrán de los miles de agraciados con el segundo premio repartido en Basauri . Y es que han sido 1.231 décimos vendidos con el número 72119 lo que significa una recaudación de 20.927.000 euros.

Pero no tienen de qué preocuparse, no tendrán que hacer ningún trámite. El gravamen especial de loterías, se aplica en forma de retención por parte de la administración o entidad que abone el premio, de manera que los ganadores recibirá el dinero que les haya tocado y Hacienda ya no volverá a acordarse de ellos. Con esta medida se exime a la persona premiada de presentar la autoliquidación.

Informar a Hacienda



Eso sí, los beneficiados tendrán que informar a Hacienda de su suerte para que no les cobre más impuestos después por el ingreso de su fortuna. La cantidad de millones que obtendrá el fisco no es baladí. Una cifra que se incorporará a los ingresos que tendrá el departamento de Hacienda Foral el año próximo y que se convertirán en un extra no previsto en los presupuestos que la próxima semana serán aprobados en pleno, en la Casa de Juntas de Gernika.