El club de balonmano riega Basauri con 150 millones de euros de la Lotería de Navidad

un chaparrón de 155 millones de euros. El club de balonmano riega Basauri con 150 millones. Fotos: Oskar M. Bernal

Ver Galería El club de Balonmano de Basauri ha regado de millones al vender en participaciones 120 series del segundo premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, el 72119. La administración de lotería ubicada en la calle Nagusia 9 ha vendido cuatro series más mientras que el resto hasta llegar a las 172 que habían sido consignadas fueron devueltas. Con ello la localidad vizcaina celebrará la navidad con El presidente del Basauri Eskubaloi Taldea, Jose Angel García, se encontraba "con los pelos como escarpias porque hemos repartido en el pueblo los 1.200 décimos que compramos" ha indicado en declaraciones exclusivas a DEIA.



El club de balonmano riega Basauri con 215 millones de euros. Vídeo: Oskar M. Bernal



La venta ha sido en participaciones de tres euros en las que se jugaban 2,40 euros a la lotería y 60 céntimos eran de donativo, con lo que cada boleto ha sido premiado con 15.000 euros, aunque luego haya que rebajar un 20% que se llevará la Hacienda Foral. EL NÚMERO DEL BALONMANO

El número es que jugaban todos los años el club de balonmano que cuenta con varias decenas de equipos en todas las categorias con lo que los compradores de los boletos han sido miles de vecinos.

"Todavía no me lo creo, todavía no me lo creo" no dejaba de repetir el presidente del club que reconocía "llevamos también varias participaciones en casa".

De los 1.200 décimos adquiridos, tres se han quedado en caja del club con lo que la agrupación deportiva también ha sido agraciada.

Por su parte, María Jose y Beatriz, las administradoras del despacho que ha vendido el 72119 han asegurado que "no nos lo creemos, porque está todo muy repartido además". Ambas no han tardado en sacar el cava y celebrarlo con las decenas de vecinos que se han acercado esta mañana a la administración. Todavía desconocen cuántas series del segundo premio de la Lotería de Navidad han vendido en ventanilla.

El segundo premio que ha recaído en el número 72119, vendido en Basauri. EFE

QUINTO PREMIO EN BARAKALDO

Este no ha sido el único premio que ha caído en Bizkaia. El AMPA del colegio público Arteagabeita de Barakaldo ha sido agraciada con un quinto premio. Además, parte de un cuarto premio, que ha sido muy repartido, ha sido vendido en Bilbao.

