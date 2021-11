Goyo, vecino de Zorrotza: "He ido a pasear al perro y he visto mi coche bajo el agua"

Sin luz y con sus vehículos bajo el agua. Así han amanecido por culpa del temporal algunos vecinos de Zorrotza, como Goyo Lucio, que ha bajado a las cinco de la madrugada a pasear a su perro y se ha encontrado con su coche, aparcado en la calle Clara Campoamor, sumergido. "Han debido de estar avisando a los propietarios, pero a mí no. Hace un montón de años también pasó", señala, preocupado por la falta de información.

"Por lo menos hace 30 años que no se inundaba así. Debe de haber unas motobombas, que achicaban el agua, y yo creo que no funcionan", apunta otro vecino. "Por los apagones que hemos tenido se han debido de averiar las bombas, pero aquí no ha avisado nadie", se lamenta Goyo, que, como otros vecinos del barrio, lleva sin luz desde la 1.30 horas de la madrugada.

"LOS CRÍOS SE HAN IDO SIN DESAYUNAR"



Santi Bilbao, otro vecino de Zorrotza, recuerda que la calle Clara Campoamor "se inundaba siempre, pero hicieron una obra y llevaba mucho tiempo sin inundarse. Esta noche, a eso de la una y media, se ha empezado a llenar y así ha amanecido. Llevamos sin luz desde esa hora. Habrá fallado el sistema de drenaje que tengan", aventura.

Según recuerda este vecino, "antiguamente se inundaba simplemente con que hubiese marea alta, pero lo arreglaron y ha estado muchos años sin pasar". Por suerte, Santi tenía el coche aparcado en el garaje. "Gracias a dios, no le ha entrado agua, pero no tengo luz en casa. Los críos se han ido sin desayunar", comenta.

"SIN TREN, CONTEMPLANDO EL DESASTRE"



Jose González ha aparcado en Zorrotza, como cada mañana, para coger el tren hasta Bilbao. Sin embargo, cuando se ha acercado a la estación, le han comunicado que no había servicio de trenes debido a las inundaciones que había provocado el desbordamiento del río Kadagua. " He aparcado y ahora, como no puedo acercarme a Bilbao en el tren, me he quedado viendo el desastre que ha provocado el agua. Es impresionante", señala el joven junto a la barandilla desde donde se ven los coches sumergidos bajo el agua en la calle Clara Campoamor.