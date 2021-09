Más de 100 talleres de coches ilegales en Bizkaia y 15 denuncias en un año

Lo barato sale caro la mayoría de las veces y más cuando se trata de la reparación de un vehículo, un medio de transporte del que depende nuestra seguridad en los viajes. A pesar de no existir cifras oficiales, la Asociación de Empresarios de Automoción de Bizkaia estima que en este territorio existen más de un centenar de talleres ilegales frente a los 600 u 800 legales que trabajan con todas las garantías de Industria. En el Estado se calcula que un 20% de los talleres operativos actualmente trabaja sin las licencias pertinentes. "Una situación agravada por la crisis económica que ha llevado a muchos consumidores a acudir a estos talleres fraudulentos, atraídos por sus precios más bajos, sin ser plenamente conscientes de las consecuencias". Desde la asociación de Bizkaia alertan del peligro que supone para los consumidores y animan a denunciar su existencia. En un año llegan a tramitarse entre 10 y 15 denuncias, informan desde la asociación, que anima a ponerlo en conocimiento de las oficinas de los consumidores o en la propia asociación si se conoce la existencia de talleres fraudulentos.

Septiembre es sinónimo de gastos. Colegios, libros, y en muchas ocasiones puesta a punto del vehículo. La situación atrapa a veces al consumidor que con ánimo de balancear su economía opta por recurrir a uno de estos talleres para ahorrarse un dinero. La diferencia en un trabajo entre un taller autorizado y uno ilegal puede llegar a ser hasta de un 60% más barato este último. "La razón es muy sencilla. No pagan impuestos, no reciclan residuos –por los que un taller legal puede pagar 3.000 euros al año–, no hacen facturas ni pagan IVA...", pero desde BAT alertan de las nefastas consecuencias que acarrea no solo para los talleres autorizados sino para el propio cliente. Un ejemplo lo ha vivido en los últimos días José María Corral, propietario del taller Automov Bonaparte S.L., en Bolueta. "He tenido que hacer el arreglo de un coche que previamente ya había sido reparado en uno de estos talleres, pero como lo habían hecho mal no ha pasado la ITV. La consecuencia es que ha pagado dos veces por lo mismo", explica. "No es el único caso", señala.

Los propietarios de los talleres están muy molestos con esta situación. "Nos repercute mucho porque además muchos clientes luego te llegan diciendo el diagnóstico que les ha dado ese otro taller". Añade que "ni tienen máquinas adecuadas, ni para hacer diagnosis, ni sus reparaciones son válidas para mantener las garantías de las casas oficiales".

José Mari Corral abrió su taller hace 15 años y tiene 12 empleados. "Cuando abrí me hicieron ni sé cuántas revisiones". Se queja de que solo se hacen inspecciones a los talleres legales pero no al resto.

"Nosotros mismos denunciamos a los talleres ilegales cuando tenemos constancia de ello. En cierta ocasión incluso grabamos a un bombero que se aprovechaba de su condición para hacer reparaciones. Lo denunciamos", desvela.

Los talleres ilegales suelen estar en caseríos y garajes familiares. "Nos están haciendo polvo", se lamenta.

¿Qué es un taller ilegal?



Un taller ilegal es un modelo de negocio fraudulento a través del cual locales sin licencia ofrecen servicios de reparación y revisión de vehículos. Estos negocios no poseen permisos reglamentarios, acceso a la información técnica de los vehículos ni ninguna de las licencias y autorizaciones que marca la legislación vigente. Los establecimientos clandestinos tampoco cumplen las normativas en materia de seguridad laboral o gestión medioambiental de los residuos y no emiten factura por sus servicios.

Otro de los problemas es cómo reconocerlos. Los talleres ilegales no son siempre fáciles de reconocer, aunque el verdadero reclamo es que el coste es más bajo. Desde la asociación afirman que para distinguirlos hay que tener en cuenta que no tienen la placa identificativa concedida por el Departamento de Industria y que es obligatorio exponer a la entrada del establecimiento.

Además, el cliente de un taller ilegal no recibirá nunca un presupuesto por escrito ni una factura que garantice los trabajos realizados en su vehículo.

Aunque el taller tenga unas instalaciones que parezcan reglamentarias, la carencia de carteles informativos concernientes a los precios de la mano de obra, horarios, derechos de los usuarios y otros documentos legales, es de por sí solo un indicativo bastante fiable de que nos encontramos en un taller ilegal

Suelen ser locales donde se trabaja a puerta cerrada. Pueden llegar a estar ubicados en garajes de chalets y domicilios particulares, cuando no realizan las reparaciones en la calle o en un descampado

Conviene saber que la mayoría de talleres clandestinos están ubicados en las afueras de las ciudades y en zonas rurales.

Otros elementos irregulares pueden ser que el personal está sin dar de alta en la Seguridad Social, anunciarse como mecánico a domicilio, no estar dado de alta como autónomo, trabajos mal realizados y sin posibilidad de reclamación, etc.

laS denuncias



Desde BAT señalan que para continuar luchando contra estos negocios es imprescindible la colaboración ciudadana, siendo de gran utilidad las denuncias que interponen a través de la Sala de Denuncia de CETRAA, la asociación estatal de talleres de reparación a la cual pertenece BAT. Se trata de una herramienta activa desde 2014 con la finalidad de luchar contra los talleres ilegales, "que no solo realizan una competencia desleal y participan en la economía sumergida, sino que con sus prácticas contribuyen a degradar la seguridad vial", critican.

Una vez que se derive la denuncia, desde BAT se encargan de hacer llegar la correspondiente reclamación al órgano que corresponda (Gobierno vasco, Kontsumobide, Inspección Laboral,...).

Alertan de que "es importante para que tenga éxito la denuncia que seamos lo más precisos posible, en cuanto a ubicación, horario y la irregularidad que está realizando el taller ilegal". Además, todas las denuncias que se realizan a través de CETRAA se tratan de forma anónima, y la persona que aparece en la documentación es el secretario técnico de BAT. "Dado el enorme daño que causan los talleres ilegales a nuestras empresas en Bizkaia, queremos animar a todos los talleres y consumidores a que denuncien a través de la web de CETRAA".

En breve

Las denuncias. La mayoría vienen relacionadas por la falta de factura, ausencia de placa identificativa, personal sin dar de alta en la Seguridad Social, anunciarse como mécanico a domicilio, no estar dado de alta como autónomo, trabajos mal realizados ....

La placa. Los talleres legales deben tener una placa distintiva de sus servicios. La página web de la asociación en Bizkaia es: https://www.bat-tav.es.

Dónde . Se interponen a través de la 'Sala de denuncia' de CETRAA asociación nacional de talleres a la que pertenece BAT en https://www.cetraa.com/sala-de-denuncia.

Localización. Los talleres ilegales suelen estar en caseríos y garajes familiares. O en lonjas no muy visibles.