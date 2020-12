Luis Crovetto: "Hemos recogido un 35% más de alimentos pese a la novedad del sistema"

El Banco de Alimentos de Bizkaia celebra este años sus bodas de plata. La cifra de alimentos repartidos durante su trayectoria muestran claramente su evolución durante estos 25 años. Si el primer año de actividad repartieron 30.000 kilos; el pasado ejercicio, la cifra alcanzó los 4.000.000 kilos.

Es un claro ejemplo de la función del voluntariado en la sociedad. ¿Cuál es la labor que desarrollan?

-El BAB es un ejemplo de cómo responde la sociedad a los retos que la desigualdad social entrañan y como una organización que nace pequeña, pero con deseo de servir a los demás, se puede convertir en una organización capaz de movilizar miles de personas y captar recursos para combatir la pobreza y la exclusión. En estos momentos en el Estado hay 54 Bancos de Alimentos, trabajando de forma desinteresada a favor de todas aquellas personas que lo necesitan.

¿Qué valores predominan en los voluntarios del BAB?

-La solidaridad y la generosidad son dos características que siempre van juntas, pero en el caso del Banco de Alimentos es evidente por que nadie cobra por su trabajo, que se realiza de forma profesional aportando sus capacidades de manera gratuita y, añadiría además que de manera alegre, por que se trabaja mucho, bien y con la satisfacción de ayudar a personas que nunca se conocerán, ni les agradecerá su labor, ya que nosotros entregamos los alimentos a las 250 instituciones con las que colaboramos y son ellas las que hacen el reparto.

¿Este año se ha despertado más el sentimiento de solidaridad entre los ciudadanos? Lo digo por que acaban de celebrar la Gran Recogida.

-Respecto a la solidaridad, cada año me quedo corto en las previsiones que hago respecto al resultado de la Gran Recogida, pero este año la respuesta ha sido asombrosa, partiendo de la base de que se ha llevado a cabo de forma muy distinta a la habitual: no hemos hecho recogida física de alimentos en los supermercados, los voluntarios no podían entregar bolsas ni folletos, no se podían colocar contenedores para recoger las bolsas. La campaña ha sido mediante el bono alimento y la donación a través de la web del BAB a través de paypal, tarjeta de crédito, Bizum y cuenta corriente.

¿Cuál es el balance?

-Que la sociedad vizcaina es extraordinariamente solidaria. Los datos son evidentes; 950.000 euros en bonos y 250.000 en euros. Hemos realizado la GR en 10 cadenas de alimentación, 300 tiendas de Bizkaia con 2.000 voluntarios informando, que si comparamos con los 5.500 del año pasado son muy pocos, lo que nos demuestra que los medios de comunicación han colaborado de forma muy eficaz, informando y motivando a la población. La respuesta de la ciudadanía, sin duda, ha sido extraordinaria.

Este año la pandemia ha trastocado la forma de proceder habitual.

-Nos hemos apoyado en el bono alimento, que ya lo llevábamos utilizando desde hace dos campañas solamente en dos cadenas, pero este año por el covid-19 se han tenido que sumar todas y la experiencia ha sido muy buena.