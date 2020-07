El Palacio Foral de Bilbao, protagonista del cupón de la ONCE

ONCE

Presentación del cupón de la ONCE con la imagen del Palacio Foral

El Palacio de la Diputación Foral de Bizkaia protagonizará el cupón de la ONCE con motivo de su 120º aniversario, y la imagen del significativo edificio, situado en plena Gran Vía de Bilbao, se verá reflejada en un total de 5,5 millones de cupones a nivel de todo el Estado el próximo 29 de julio.

En la presentación, celebrada este miércoles, han participado la diputada de Administración Pública y Relaciones Institucionales, Ibone Bengoetxea; el delegado territorial de la ONCE en Euskadi, Juan Carlos Andueza; el Jefe de Juego de la ONCE en Euskadi y Cantabria, Miguel Morado; así como el agente vendedor Jesús Puebla Calzada, que comercializa los productos de juego de la ONCE en la Gran Vía, frente al Palacio de la Diputación Foral.





TRES MESES SIN CUPÓN

Tras superar la ONCE tres meses sin sorteos por la situación de alarma, un nuevo motivo de Bizkaia se suma a la lista de cupones que durante el último mes han estado dedicados a temas relacionados con Euskadi como el Teatro Arriaga de Bilbao, o a San Juan de Gaztelugatxe de Bermeo.

Actualmente en Euskadi la ONCE cuenta con un total de 3.400 personas afiliadas y cerca de 500 agentes vendedores están comercializando productos de juego en sus calles, pueblos y ciudades.