BBVA dona 400.000 mascarillas para hacer frente al COVID-19 en España

BBVA ha donado a las autoridades sanitarias españolas 400.000 mascarillas para hacer frente a la fase actual de la pandemia del COVID-19. Las mascarillas han sido compradas en China como parte de un programa de adquisición de material sanitario de la entidad. Esta partida se suma a los 1.000 respiradores no invasivos, 13 invasivos, 2.500 máscaras de flujo y 400 oxigenadores ya entregados y distribuidos por más de 120 hospitales de toda España

Las mascarillas -cuya obligatoriedad está siendo estudiada por las autoridades sanitarias- forman parte del material médico adquirido por BBVA en las últimas semanas. El material será distribuido por BBVA a diferentes hospitales españoles, siguiendo las indicaciones marcadas por el Ministerio de Sanidad.

Estas mascarillas cuentan con el preceptivo certificado de la Comisión Europea y cumplen todos los requisitos sanitarios correspondientes. Se destinarán a la protección del personal sanitario en hospitales, servicios sanitarios y residencias en todo el territorio español.

El primer envío de material médico de BBVA llegó el sábado 28 de marzo, a Barcelona, en un vuelo procedente de China, con 260 respiradores no invasivos (para pacientes que no se encuentran en unidades de cuidados intensivos o UCI). El segundo cargamento aterrizó en el aeropuerto de Zaragoza el martes 31 de marzo, también procedente de Shanghai en China. En este envío llegaron 740 respiradores no invasivos más y otros 13 invasivos, así como 700 máscaras extra para uso con respiradores. Un tercer envío llegó al aeropuerto de Madrid el pasado 4 de abril (vía Bakú, Azerbaiyán, y también procedente de Shanghai) con 1.800 máscaras de respiradores y 400 oxigenadores.

Además de todo el material médico distribuido en España, BBVA ya ha entregado en México 1.000 respiradores no invasivos (modelo biPAP Yuwell YH-730), 2.500 máscaras de flujo para usar con dichos respiradores, así como filtros antivíricos y conectores de fuga.

En conjunto, BBVA se ha comprometido a donar 35 millones de euros para combatir la enfermedad. La mayor parte de esta cantidad está destinada a apoyar a los sistemas de salud con la donación de material médico. El resto se dedicará a iniciativas sociales, dirigidas a colectivos en situación de vulnerabilidad y al apoyo a programas de investigación frente al COVID-19