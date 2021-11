Jonathan Rousselle: "Nuestra defensa tiene que ser mejor"

El Surne Bilbao basket ha hecho examen de conciencia tras la derrota en Manresa y el sentimiento general en la plantilla es que "debemos mejorar la defensa". "En ataque tenemos mucho talento y podemos hacerlo bien, pero en defensa es claro que podemos hacer mucho mejor las cosas", aseguró ayer miércoles Jonathan Rousselle tras la derrota en la cancha catalana que puede entenderse como un freno en la progresión que llevaba el equipo tras dos victorias seguidas en Miribilla.

"En la clasificación ha podido ser un retroceso, pero jugar en Manresa no es nada fácil. Competimos bastante bien, tuvimos opciones hasta el final, pero probablemente fallamos en algunas defensas en los minutos finales. Para ganar fuera de casa nuestra defensa tiene que ser mejor", insistió el capitán de los hombres de negro.

El domingo toca visitar al Real Madrid, así que no parece la oportunidad más propicia para volver a la senda de las victorias. Pero Rousselle no quiso descartar nada: "El Real Madrid ya ha perdido un partido, así que no hay nada imposible. Vamos 2-6 y ellos van segundos, es muy difícil, lo sabemos, pero si no creemos entonces sí que será imposible. Vamos a tener opciones en el parrtido, no sé si muchas o pocas, y tenemos que estar decididos para aprovecharlas". Enfrente, se encontrará con cuatro compatriotas "que son todos muy buenos jugadores. Si están en el Madrid, es que son de los mejores de Europa".

Sin embargo, el base francés aseguró que el objetivo inmediato, por encima de las victorias, del Bilbao Basket es "ser mejores en cada partido". "Queremos hacerlo mejor que en Manresa, corregir las cosas en las que fallamos para que nos sirvan en los partidos de casa, sobre todo", señaló. Eso no significa, según Rousselle, que el equipo se resigne a las derrotas porque "si no te duele perder, si no te importa, es que no puedes estar en este equipo".

"Cada derrota duele y cada victoria es lo contrario. Siempre fastidia perder, pero hay que olvidarlo pronto porque tenemos otro partido enseguida", añadió un jugador que es consciente de que puede mejorar también su nivel de juego. "El inicio de temporada me costó mucho, fue duro tras la lesión, pero ahora ya me siento mejor y quiero ponerme a tope pronto porque el equipo lo necesita", concluyó.