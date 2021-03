Mumbrú: "El MVP del Manresa es el equipo"

Como reconoció el martes Regimantas Miniotas, el Bilbao Basket no tiene tiempo para parar y recrearse en los éxitos conseguidos. El triunfo del sábado en Murcia fue importante para su objetivo de la permanencia en la Liga Endesa, pero el conjunto vizcaino lleva ya varios días totalmente enfocado en la nueva cita trascendental que le medirá el sábado en Miribilla (18.00 horas) al Baxi Manresa. "No estamos en situación de parar", ha reconocido este miércoles un Álex Mumbrú, satisfecho por el buen trabajo realizado ante los de Sito Alonso y, sobre todo, por haber sido capaces de salir victoriosos de un choque que se les complicó hasta tener que dilucidarse en el tiempo extra.

"Lo que tenemos ahora es más control de las situaciones. Este año se ve que en los partidos hay más parciales, les pasa a todos los equipos. Es difícil hacerlos positivos y muy fácil encajarlos por cómo es el ambiente de frío, porque no existe el plus del público. En los partidos hay muchos dientes de sierra. El otro día sacamos una renta importante, nos la recuperaron, volvimos a sacar otra, nos la volvieron a recuperar, fuimos a la prórroga, construimos otra renta€ El equipo no se descompuso, algo que en otros momentos de temporada nos pasaba más, y creo que es por la claridad de las cosas, por saber lo que hay que hacer€ En la segunda remontada del Murcia, justo antes de la prórroga, estábamos defendiendo bien y haciendo buenos tiros, pero no tuvimos acierto y ellos metieron triples con gente no habitual. El equipo controla mejor esas situaciones porque controla más la forma en la que juega", ha desgranado.

El técnico del Bilbao Basket ha confirmado que Goran Huskic no jugó por "una razón táctica" (sus minutos fueron para Felipe Dos Anjos) y sobre el hecho de que Arnoldas Kulboka se quedara fuera de la convocatoria por primera vez (en las citas anteriores el descartado fue Jaroslaw Zyskowski) ha apuntado que "puedo dejar fuera a cualquiera en cualquier momento pensando en el equipo o porque considero que está mejor o peor. Es algo que se ganan ellos mismos durante cada partido y también hay cuestiones tácticas". Eso sí, no ha escondido que espera una reacción por parte del lituano: "Sería malo no verla en un jugador se ha quedado fuera. Cuando Zyskowski estuvo fuera seguía muy metido, muy mentalizado y con el equipo. Está claro que hemos visto que Arnoldas está intentando entrenar bien y estar concentrado, pero no quiere decir que antes no lo hiciera. Está igual, pero cuando te quedas fuera de una convocatoria siempre intentas dar un plus".

ELOGIOS PARA PEDRO MARTÍNEZ



Cuestionado sobre el Baxi Manresa, décimo en la clasificación y a la caza y captura de un puesto en el 'play-off, Mumbrú ha destacado que "muchas veces tienes jugadores que son MVP, pero en el caso del Manresa el MVP es el equipo. Todos conocemos a Pedro Martínez, es un gran entrenador que consigue que sus equipos jueguen perfecto a baloncesto, con muy pocos errores. Tienen una gran calidad en el pase, saben exactamente lo que buscan y la razón por la que lo hacen. En defensa son sólidos, controlan el rebote y no cometen errores. Están arriba por algo y comprenden perfectamente la filosofía de Pedro". Ha reconocido que la baja de Dani Pérez es importante para ellos "porque es su motor para las asistencias", pero ha recordado que han recuperado a Frankie Ferrari, un jugador que "les da muchos puntos y que el año pasado nos hizo mucho daño en Manresa".

En la plantilla catalana figuran dos viejos conocidos de la afición bilbaina: Jonathan Tabu, que se ha perdido los últimos encuentros por lesión, y Rafa Martínez, componente del equipo que tan buen sabor de boca dejó por la exitosa campaña pasada. "Rafa es un jugador muy importante para cualquier equipo, no solo dentro de la pista, donde puede romper cualquier partido, sino también fuera. Le conocemos. Sabemos la experiencia que tiene y su saber estar. Es un tirador y puede dar bocanadas de aire a sus equipos metiendo uno o dos triples o penetrando para sacar faltas. Es un jugador especial. Además, ahora está en casa y se siente a gusto, le tendremos que controlar", ha glosado el técnico de los 'hombres de negro'.

SEGUIR CRECIENDO COMO BLOQUE



Mumbrú ha vuelto a dejar claro que "cualquier partido es una oportunidad para nosotros, llevamos muchos partidos señalados", ha ironizado con que "nos encantaría escoger contra quién jugamos y en qué momento para hacerlo contra todos cuando están en un mal estado de forma y con nosotros mejor que nunca, pero la liga viene como viene" y ha hecho hincapié en la mejora colectiva como única vía para lograr los objetivos: "Para ganar en Manresa no solo necesitamos una buena puesta en escena. Necesitamos hacer las cosas bien, jugar buenos bloqueos, pasar bien, tener un buen balance defensivo, ir al rebote ofensivo.... Necesitamos jugar bien a baloncesto y seguir creciendo como grupo. Hablar de esto cuando estás en los últimos compases de la temporada se antoja complicado, pero con todo lo que hemos ido pasando (lesiones y cambios de jugadores) solo llevamos un par de meses con mejor feeling como grupo y equipo".