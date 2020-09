Una llamada a "defender lo tuyo", la campaña de abonos del Bilbao Basket

El Bilbao Basket apela a la fibra sensible de su afición para poner en marcha una campaña de abonos que tiene como objetivo renovar la fidelidad de todos ellos, aún cuando la pandemia no permite precisar cuándo y en qué número podrá la gente volver al Bilbao Arena. El lema Defentsa Miribilla Defensa refleja un fondo negro, "un pabellón que está a oscuras ahora mismo", según explicó Pedja Savovic, con letras blancas, "que son la luz, los aficionados que tienen que iluminarlo". En el vídeo de promoción, la voz en off de Álex Mumbrú habla de "defender unos valores, un equipo, una ciudad, lo nuestro, como hacemos desde La Casilla. La defensa empieza contigo, defiéndete tú, defiende a los tuyos€".

Al final, se trata de defender al club, de protegerlo y seguir aportando en un momento económico delicado, "no al límite ni drástico". "Un carnet del Bilbao Basket no es solo un cuadro de gastos operativos y fijos. Ser socio es algo más. Es pertenencia, ilusión, compromiso y tener una parte de este club", apuntó el director general, que aseguró que no han querido lanzar antes esta campaña "por prudencia y responabilidad y hasta no tener claras todas las opciones".

Pero los números están ahí y el Bilbao Basket puede perder el 25% de sus ingresos por abonos y el 6% por la imposibilidad de vender entradas. El club quiere al menos contar esa cuarta parte que aporta su afición y ha preparado una serie de medidas para hacer convincente y atractivo algo que ahora mismo no lo es por razones ajenas al baloncesto. El consejo ha estimado que los gastos fijos de la estructura operativa del club, haya o no haya partidos, suponen el 30% de cada abono, así que será el 70% restante el que estará sujeto a compensación para los accionistas en función de los partidos que se puedan ver en directo. Si son entre cinco y ocho, el socio recibirá una rebaja en las próximas tres campañas. Entre nueve y trece, en dos. Y entre catorce y diecisiete, en una.

Los precios de las localidades se mantienen respecto a la campaña pasada, aunque los abonados no accionistas tendrán una rebaja del 5%. La ACB sigue trabajando con las autoridades deportivas y sanitarias para tratar de definir el momento en que el púbico regrese a las canchas. En ese caso, si el aforo está por debajo del 50% del total, se realizará un sorteo para elegir a los asistentes. Si es más del 50% lo permitido, el Bilbao Basket podría hacer hueco a todos los que renueven su carnet, siempre respetando las limitaciones impuestas por la pandemia. Respecto a los partidos que no pudieron ser disfrutados la pasada temporada, el Bilbao Basket los compensará en principio con los de la Champions League de este año, aunque tampoco hay certeza sobre el aforo permitido en la competición europea.

"No quiero que esta campaña se tome como una obligación porque entiendo que entre nuestra masa social habrá gente que lo estará pasando mal, pero abrimos esta campaña a toda la gente que quiere apoyar al club", resumió Savovic, que también apuntó que quienes renueven el abono recibirán una mascarilla y otro obsequio gracias al apoyo de Kern Pharma, uno de los patrocinadores del club, y un bono de 10 euros para utilizar en la compra de productos de merchandising o en consumiciones en el bar del club, en García Rivero. Cualquier cosa es necesaria para mantener atrapados a los abonados del Bilbao Basket cuando el covid-19 amenaza con cortar las amarras.