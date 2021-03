Sanidad veta a los aficionados en las finales de Copa del Athletic

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ha convocado de urgencia esta tarde a los representantes del Athletic y la Real Sociedad. Sobre la mesa, a partir de las 16.00 horas, la RFEF planteará que la gran cita del torneo del K.O. se convierta en el primer partido del fútbol entre equipos de Primera tras la pandemia que albergue espectadores en las gradas. A este encuentro también asistirá una delegación de la Junta de Andalucía encabezada por el secretario general para el Deporte, José María Arrabal, así como una representación del Consejo Superior de Deportes (CSD). Pero no parece que vaya a haber fumata blanca. Después de que Carolina Darias, echó al traste los planes de Rubiales. Fue en el Consejo Interterritorial y ante los representantes de las Comunidades Autónomas, que se reunieron de urgencia para abordar la problemática con las vacunas de AstraZeneca. La responsable del Gobierno español mostró en este foro su rechazo frontal a la apertura de La Cartuja. Simplemente, no toca. Una postura que también defendió el Ejecutivo vasco. , presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ha convocado. Sobre la mesa, estudiar la posibilidad de que la final de Copa del próximo 3 de abril en La Cartuja cuente con público . En la reunión, que se celebrará en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, la RFEF planteará que la gran cita del torneo del K.O. se convierta en el primer partido del fútbol entre equipos de Primera tras la pandemia que albergue espectadores en las gradas. A este encuentro tambiénencabezada por el secretario general para el Deporte, José María Arrabal, así como una representación del Consejo Superior de Deportes (CSD). PeroDespués de que la noticia circulara durante toda la jornada del miércoles , convirtiéndose en la conversación más recurrente, la ministra de Sanidad,Fue en el Consejo Interterritorial y ante los representantes de las Comunidades Autónomas, que se reunieron de urgencia paraLa responsable del Gobierno español mostró en este foro su rechazo frontal a la apertura de La Cartuja.Una postura que también defendió el Ejecutivo vasco.

Darias desaconsejó la disputa de las finales con público. Desde el Ministerio no entienden el paso dado por la RFEF. Lo dijo en rueda de prensa a la conclusión del cónclave. "No es posible, adecuado, oportuno ni conveniente. Todos tenemos ganas de volver a estar presencialmente en estos eventos, pero entenderán que no es el momento", enfatizó la ministra. Con los datos de la pandemia estancados y en bastantes territorios al alza -en Andalucía rozaron el miércoles los mil contagiados-, el mensaje que se lanzaría a la sociedad no sería el adecuado. Además de posibilitar aglomeraciones.

El Athletic y la Real no se han pronunciado al respecto -lo harán cuando conozcan de primera mano el planteamiento de Rubiales-. Ambos equipos decidieron aplazar la final, prevista para la temporada pasada, ante la posibilidad de que se disputara con público. Con el visto bueno de la RFEF, a bilbainos y donostiarras este paso les costó quedarse sin la plaza europea que había en juego si la final se hubiese celebrado a puerta cerrada cuando tocaba por el calendario. La Real, eso sí, se clasificó para la Europa League a través de la liga.

Críticas del Gobierno vasco