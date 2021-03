Aburto tampoco acudirá a la final vasca de Sevilla

Era de esperar. El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, se abstendrá de acudir a la final de Copa que disputarán Athletic y Real Sociedad el próximo 3 de abril en Sevilla como anunció ya su homólogo donostiarra, Eneko Goia, y el lehendakari, Iñigo Urkullu a inicios de semana.

Tras la presentación hace un par de horaS de la campaña de bonos para incentivar el consumo en el sector hostelero indicó que "no es tan importante si el alcalde va o no va, lo importante es si la afición puede o no".

Se ha referido así a la imposibilidad de que los forofos rojiblancos y txuriurdines puedan viajar por el cierre perimetral en la Comunidad Autónoma vasca. Ha asegurado por ello que "incluso en el supuesto de si la Federación decidiera que se juegue con algo de público, la afición no va a poder ir».

Unos condicionantes que van a impedir sacar la gabarra para celebrar el posible título, aunque el alcalde ha dejado sobre la mesa la posibilidad de recibir en el Salón Árabe al equipo tal y como ya sucedió tras ganar la Supercopa.