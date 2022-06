Jon Uriarte: "Creo que vamos a ganar, así lo percibo"

Jon Uriarte, el más joven de los tres candidatos que opta a la presidencia del Athletic, no tiene dudas de que será proclamado presidente cuando acabe el recuento de votos, que se estima para las 23-23.30 de esta noche. "Creemos que vamos a ganar, así lo hemos percibido. Y estamos preparados para celebrar. Pero si se da otro resultado, lo recibiremos con caballerosidad", ha asegurado el bilbaino, que ha desvelado que ha venido andando desde su casa a San Mamés con una maleta de ruedas en la que ha traído ropa de recambio "para la proclamación".



MÁS INFO: La opinión de los socios



Desde la sala de prensa de 'La Catedral', el candidato, cabeza de cartel del grupo Izan Athletic, se ha mostrado agradecido por el cariño recibido por los socios y aficionados en esta intensa mañana: "Cuando venía a San Mamés no podía casi ni avanzar. Me ha parado mucha gente para hacerse fotos. Hemos percibido que la ilusión que generamos el primer día se ha mantenido. Pensamos que somos la candidatura favorita".

Uriarte ha admitido que que ha empezado el día "cansado y algo nervioso" a pesar de que ayer no estuvo nervioso. "Ayer no lo estaba, pero me he despertado nervioso. He visto la ayuda de la gente y me he alegrado mucho. Al llegar a San Mamés y ver el campo, el nerviosismo ha aumentado".



MÁS INFO: Las imágenes de las elecciones



En su último alegato, el candidato de Izan Athletic ha recordado que el club "necesita transformación" y que "hoy es el día para promover ese cambio". "El día de las elecciones hay que votar, no quejarse, para elegir a aquella candidatura que pensemos que va a hacer mejor las cosas. A los que quieran ese proceso de transformación les pediría que nos voten a nosotros", ha sentenciado.