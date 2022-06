El mexicano Carlos Aviña sería el director deportivo de Jon Uriarte

El mexicano Carlos Aviña, de solo 31 años de edad, se convertiría en el hombre fuerte del proyecto deportivo de Jon Uriarte en caso de que el emprendedor bilbaino se convierta en el nuevo presidente del Athletic la noche del día 24, aunque Uriarte se reserva desvelar el as del entrenador para las póximas horas, que "pueden ser 24 o 48 por una cuestión estratégica de la campaña y esto es así". El canditato a suceder a Aitor Elizegi en Ibaigane, en su primera comparecencia ante los medios desde que anunciara la presentación de su candidatura, ha apostado por el mexicano, de raíces vascas, para liderar su plan deportivo, ya que ejercería el cargo de director general de fútbol "como el líder unificado de toda la estructura" y le ha presentado como una figura "transformadora". Con contrato en vigor con el Círculo de Brujas, se ha reivindicado en el club belga y tambien atesora experiencia en el América de su país.

Aviña, que desgranó los ejes de su idea a través de vídeo y que estaría dividido en cinco áreas, no es el único nombre que ha ofrecido Uriarte, que también ha desvelado el del valenciano Sergio Navarro, que sería el director de Lezama y que ha trabajado recientemente en el Levante, para hacerlo con anterioridad en el Castellón, en el Rubin Kazan ruso, el Villarreal, en el que fue jugador de la cantera, y en el Karpaty Lviv ucraniano. Navarro, de 42 años de edad, no ha podido estar presente de manera presencial debido a un largo retraso en la salida de su avión desde el aeropuerto de Manises. "Las ideas que me transmiten coinciden con las mías. Yo llevo Lezama en la cabeza y en el corazón, porque conocí Lezama en 2011 gracias a Edu Docampo", ha revelado el castellonense, al que Antonio Cordón, director deportivo del Villarreal y actualmente del Betis, le recomendó a Uriarte, y ha recordado que durante su estancia en el Villarreal el club amarillo fichó de Osasuna a Nico Serrano, hoy jugador del Athletic después de que la Junta Directiva de Josu Urrutia apostara fuerte por el talento del joven futbolista navarro.



La estructura deportiva del proyecto la completaría, al margen de Aviña y Navarro, un responsable de rendimiento y otro de desarrollo deportivo y cesiones, dos profesionales cuyos nombres no puede ofrecer porque aún siguen vinculados a sus respectivos clubes, aunque han puesto el acento en su perfil formativo y su experiencia en la metodología. Junto a ello, Xabier Arrieta, director deportivo del Bizkerre durante 15 años, sería el responsable técnico del fútbol femenino e Iraia Iturregi la entrenadora del primer equipo, la única figura que ha reunido el consenso de los tres candidatos a la presidencia del Athletic.

Por otra parte, Nacho Urigüen, miembro de la Junta Directiva de Uriarte, también ha avanzado dos "importantes iniciativas" en el campo de las tecnologías e instalaciones, con la creación de Athletic Data Hub, "centro activo de datos y del análisis avanzado", y del Lezama Tech Lab, "una estructura de innovación abierta, enfocada a poner el conocimiento deportivo de Lezama a compañías privadas innovadoras".



STREAMING EN DEIA A LAS 13 HORAS CON URIARTE



Hoy a partir de las 13 horas, entrevista en directo a través de la web de DEIA y en Onda Vasca con Jon Uriarte.