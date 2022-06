Javier Aldazabal: "No hay que pensar en un entrenador solo para que te voten y ganes"

Javier Aldazabal, vicepresidente de la candidatura de Ricardo Barkala, está convencido del triunfo de su proyecto, dice que "todo lo nuevo no tiene que ser bueno necesariamente" y, sin confirmar si Mauricio Pochettino es la apuesta de Barkala para el banquillo, subraya que tienen atado a "un entrenador top".

A una semana vista de las elecciones, ¿por qué cree que va a ganar la candidatura de Ricardo Barkala?

—Porque es la candidatura que presenta el mejor proyecto, los mejores contenidos y las personas más capaces de gestionar el Athletic. Si se compara con el resto de propuestas, o no hay un planteamiento real de un proyecto con contenidos o parece que se tiene como mérito no tener ninguna experiencia en la gestión de un club. No tener contenidos debería ser causa suficiente para que fracase un proyecto. Con haber visto los contenidos que vamos desgranando y las personas que estamos detrás debería ser suficiente para que el socio se decante por Ricardo Barkala.

Su discurso, como número dos de la candidatura de Alberto Uribe-Echevarría, me recuerda al de hace tres años y medio y pasó lo que pasó. ¿Pecaron de exceso de confianza, de una pizca de soberbia?

—Es posible. Hay que entonar el mea culpa en la medida en que participé en aquel proceso y no fui capaz de transmitir la experiencia, el proyecto y los contenidos. Se da un segundo factor importante. En esta sociedad de la inmediatez, del simplicismo, de las redes sociales... tiene mucho impacto sobre un sector que hace que el que más se mueve ahí, aunque no tenga contenidos, tenga una pauta de éxito que quizá sirva parea llegar a Ibaigane. Pero cuando estás entro, ¿qué haces en Ibaigane, si no tiene programa ni personas capaces de gestionar?

Hay gente que opina que la candidatura de Barkala es más de lo mismo, que es rancia.

—La candidatura de Barkala es como el Athletic, es el único de 99,9% de los clubes del mundo que no se ha convertido en una sociedad mercantil, como el Amorebieta, el Retuerto o La Merced. ¿El Athletic es un club antiguo? Pues sí, sigue siendo el mismo, con su filosofía, su gente. Nuestra candidatura es lo que es el Athletic con un grado altísimo de innovación y ahí está el compromiso de que hemos fichado a Bernardo Hernández, que es un referente mundial en tecnología. El binomio soy joven y tengo razón creo que es muy peligroso.

¿Es una alusión directa a Jon Uriarte?

—Todo lo nuevo no tiene porqué ser bueno necesariamente.

Siguiendo con Jon Uriarte, expresó el miércoles que su equipo se había planteado incluso retirarse de la carrera electoral por los supuestos insultos que estaban sufriendo. ¿Se sienten señalados en este sentido?

—Nosotros no utilizamos las redes sociales para insultar a nadie. En su medio, en una editorial, publicaron que en la encuesta que proponían en la web participaron robots informáticos de Moldavia, Kazajistán... votando a favor de un candidato y el vencedor no éramos nosotros. Sería muy favorable para los socios saber quién era el candidato tramposo. No hemos intervenido nunca en las redes sociales para atacar a nadie. Si un candidato a presidente del Athletic, porque en las redes sociales le han dicho lo que le espera, está pensando en retirarse, debiera pensarse seriamente en retirarse. Si llega algún día a ser presidente, le va a tocar, lamentablemente como le ha tocado a todos los presidentes, escuchar protestas más intimidatorias que en un tuit. No es un ataque, sino una crítica sana y constructiva.

En su caso, está más curtido, es un clásico, ya que son sus terceras elecciones a las que concurre en una candidatura. ¿Es esta la campaña más embarrada de las tres?

—Embarrar una campaña es manipular las encuestas. Hacer una crítica, aunque soy consciente de que en ocasiones soy vehemente en mis expresiones, de la que espero que el socio salga beneficiado, que sepa que hay un candidato que solo hace postureo en las redes sociales. Si las críticas le hacen pensar no presentarse, que le dé una vuelta. Si llega a Ibaigane y perdemos cinco partidos, que podría ser...

¿Por qué no ha dado el paso de presentarse a la presidencia?

—Ser presidente del Athletic te obliga a dedicarte al Athletic full time. O te jubilas o tienes mucho dinero que te permite el lujo de no trabajar, pero para los que tenemos que trabajar, compatibilizarlo es muy difícil. Soy alguien que puede ayudar, sobre todo en el capítulo jurídico, en el derecho deportivo. Está también la experiencia, cuando se dice que se considera como algo negativo, creo que es positivo para no cometer errores de bulto, ayuda el haber estado en la Federación Española, en LaLiga... Un ejemplo, en la Comisión Delegada de LaLiga al Athletic le representa la Real Sociedad. Alguien que va a Madrid y no le conocen igual no tiene más remedio que delegar.

Algo que es complicado de encajar para el socio del Athletic.

—Porque los intereses quizá no sean convergentes. Tener una experiencia siempre es una ventaja. En mi plancha no llevo a nadie que tenga antecedentes, no entiendo que se diga como un mérito. Para hacer una tortilla de patatas lo mejor es haber hecho antes una tortilla de patatas.

Al hilo de lo que dice, en las anterior elecciones subrayó que la plancha de Uribe-Echevarría, como continuista de la Junta de Josu Urrutia, era la única que podía tocar los 300 millones de euros que había dejado y el miércoles su equipo económico cifra la caja en 70 millones. ¿Puede aclarar tal galimatías?

—Es distinto la caja que el patrimonio. En los siete años y medio que estuvimos mejoramos e incrementar el patrimonio del club en 300 millones. Cogimos el Athletic en julio de 2011 con un patrimonio de menos 10 millones y en diciembre de 2018 valía más 290 millones.

300 millones que no ha podido tocar la Junta saliente.

—Eso es. Parte de esos 300 millones están en caja, en inversiones en Lezama, en jugadores... Teníamos un margen para poder haber invertido un importe superior al que tenía la otra candidatura. El socio y la socia no lo vio porque no fuimos capaces de explicárselo.

¿Si gana Barkala con usted en la Junta y heredero de ese legado de 300 millones, podrían tocar ese patrimonio?

—No, eso se ha perdido. Con la Ley del Deporte antigua solo era posible si no había saldo, si no había solución de continuidad.

De esas siete campañas y media, el Athletic jugó seis en competición europea con el dinero que generó y ahora encadena un lustro fuera de Europa. ¿Es un aviso a navegantes, una alerta amarilla de que la hucha se puede vaciar?

—Lo vimos en la presentación de nuestro proyecto económico. Cada año que no entramos en Europa se deterioran 15 millones de euros, que es lo que supone a groso modo clasificarse a Europa. Se ha perdido patrimonio en estos cinco años.

"El dinero debe estar en el campo y no en la caja", es un lema de su proyecto. Son palabras muy bonitas, pero ¿cómo se hace?

—El dinero siempre está en el campo. A nosotros se nos criticó que entre 2015 y 2018 porque se había casi duplicado el coste de la plantilla, pero en realidad no se repara en que también los ingresos por televisión crecen así. Si hay más dinero en el mercado del fútbol, se traduce en que los futbolistas van a ganar más y el coste de las plantillas se van a elevar. El mérito de la gestión no es que no aumenten los costes, sino que aumentan en la medida del incremento del ingreso. Es el mérito de la gestión que hicimos. La diferencia es que el patrimonio fue de más 300 millones.

¿Legends, Bernardo Hernández, Neftlix, Disney... son una máquina de hacer dinero?

—Ojalá ganen mucho dinero, porque eso significaría que nosotros ganamos mucho dinero también. Son empresas mercantiles.

¿Qué porcentaje se llevaría el Athletic de esa ganancias?

—Son detalles que están pendientes de negociar. Ellos se llevan una comisión, una parte de lo que tú ganas. ¡Fíjese si ven posibilidades de que con el Athletic van a ganar dinero! Solo se asocian con el Athletic si ven la opción de que ganen dinero, porque ganan un porcentaje. El Athletic no asume ningún riesgo, porque es un comisionista. Te dan la gestión de todos los servicios que aporta el fútbol y te dicen que de lo que tú ganes, se llevan un porcentaje. Es una gran noticia que Legends, que gestiona la Super Bowl, Wimbledon, el Real Madrid, el Barcelona... quiera estar con el Athletic.

¿Y no sería un poco antisocial que se llegara a poner apellido a San Mamés?

—Legends lo que hace es gestionar y de momento no se lo plantea. Los nuevos Estatutos hacen que San Mamés sea intocable.

Pero la Junta Directiva sí lo puede proponer a la Asamblea.

—Se podría llegar a poner un apellido, pero los Estatutos dicen que San Mamés siempre se tiene que llamar San Mamés y estamos completamente de acuerdo con ello, porque lo compartimos.

¿Le gustan los nuevos Estatutos?

—Sí, son los Estatutos que ha elegido la Asamblea. Tienen luces y sombras. Hay mucho trabajo por delante y mi opinión personal es que tienen algunas sombras.

¿Hablamos de que la Junta tiene que avalar el 5% del presupuesto?

—Tiene un punto de contradicción, porque reduce la autonomía de la Junta Directiva y aumenta los controles sobre la misma, pero paralelamente a ese que le dejas menos poder le obligas a avalar cuando la Ley no obliga a ello.

¿Le sorprende que Marcelo Bielsa haya dado el sí a Arechabaleta?

—No lo sé. Arechabaleta no ha dicho que Bielsa vaya con ellos, son más rumores que otra cosa.

Tampoco ha dicho que no.

—No puedo valorar conjeturas. Sé que el Athletic necesita un entrenador adecuado. Más que el entrenador que nos gustaría a algunos socios, hay que pensar con un criterio más pragmático, pensar en el entrenador que sea el idóneo. No en el entrenador que sirva para que esté contenta una parte de la masa social, que vote y que sirva para ganar las elecciones. Hay que pensar qué va a ocurrir el 25 de junio.

¿El adecuado sí es Mauricio Pochettino?

—No es el momento de desvelar nuestro candidato, que se anunciará la semana que viene. Va a ser un entrenador top.

¿Pochettino es el entrenador que necesita el Athletic?

—Podría ser. Es una de las personas válidas, pero no puedo entrar en el detalle. El perfil de entrenador tiene que ser alguien actual, que sea compatible con la institución.

Reconocerá que el nombre del entrenador decidirá las elecciones.

—Creo que no debería ser así. Nos haríamos un flaco favor.

¿Y no dio Bielsa el triunfo a Josu Urrutia en 2011?

—Creo que no. Hay que ponerse en contexto. Bielsa en junio de 2012 era Dios en el Athletic, pero en julio de 2011, cuando eran las elecciones, la gente te preguntaba ¿quién es ese Bielsa? ¿qué hace el seleccionador de Chile en el Athletic? Había otro entrenador que era entonces Joaquín Caparrós que había dejado al Athletic en quinta posición.

Conocemos la salida abrupta de Bielsa del Athletic en 2013. ¿Ha hablado con él desde entonces?

—No he vuelto a hablar con él.

¿Y con Pochettino?

—Tampoco.

¿Gusta en la masa social el nombre de Ramón Planes?

—Creo que sí. Para la gente en general igual no le suena quién es, pero la gente que está metida en el fútbol sabe que es la persona que organizó la academia del Espanyol, que es una de las mejores del Estado, que se fue al Tottenham, Elche... y acabó en la del Barça, en la captación del talento. Es una persona que nos va a dar la capacidad de captar el talento y desarrollarlo. Puede haber gente parecida pero no con más experiencia. Hace falta organizar Lezama.

¿El hecho de apostar por Planes obedece a que puede favorecer el sí de Pochettino por la afinidad entre ambos?

—No puedo decir más sobre el primer entrenador. Lo diremos en su momento.

En 2018, apostaba por la bicefalía en Lezama. ¿Lo mantiene?

—Mañana (por hoy) se presenta el proyecto deportivo, pero me parece que no va por ahí. El Athletic no es un club que tenga que fichar todos los días y él se ve más con el chándal. Será la persona que aglutine todo.

¿Planes les ha pedido la continuidad Ander Capa?

—Hasta que no estemos en Ibaigane no podemos dar pasos. La valoración de la plantilla del director deportivo la hará cuando realmente tenga acceso.

¿Tienen entrenador para el Bilbao Athletic?

—Sí, pero tampoco lo puedo decir.

Ha sido defensor de una captación temprana agresiva en todos los herrialdes, como ya hiciera en la Junta de Urrutia, cuando captaron a los Nico Serrano, Sancet.. para cabreo del Villarreal y Osasuna. ¿Se ha aflojado en los últimos años?

—Lo teníamos claro, no porque éramos los más listos, sino porque era una realidad, y los movimientos fueron el sentido de esos nombres. Había que pagar con cifras que en su momento eran altas. Se pagó y los resultados ahí están. Lo importante es que Nico Serrano está en el Athletic y no en el Villarreal, y Sancet en el Athletic y no en Osasuna.

