El Athletic cae goleado en Barcelona

Como si entrara en la casa de los horrores el Athletic femenino cayó derrotado en el Estadio Johan Cruyff frente al flamante líder Barcelona. Una casa en la que sabes cómo entras, lleno de miedo, pero nunca cómo sales. El Athletic entró con temor, pero salió vivo. Derrotado, pero vivo, porque demsotró ser valiente, frente a un Barcelona imperial, en plena celebración, que asusta después de ver las cifras que exhibía esta temporada antes de medirse a las rojiblancas: 83 goles a favor y 4 en contra. Con pleno de triunfos en todas las jornadas de liga y 5,8 goles a favor por encuentro. Un horror tan solo de pensarlo antes de ponerse enfrente.

Iraia Iturregi mostró cambios en su once de inicio, con una pareja de mediocentros poco habituales como Itxaso e Istillart y Eunate por la izquierda del ataque, dando a Peke su oportunidad para la segunda parte. El Barça, por su parte, con su dibujo autoritario 3-5-2 e Irene Paredes a la derecha de la zaga. Desde el principio se notó que al Athletic poco le iba a durar el esférico en su poder. Azkona centró desde la derecha pero el Barça ejecutaba bien su repliegue y el balón no pudo llegar a Lucía. Más tarde ocurrió parecido. Un pase interior hacia Lucia lo interceptó la ex rojiblanca Irene Paredes para neutralizar el peligro. Las catalanas asediaron desde el primer minuto hasta el último la portería de Quiñones. Alexia cabeceó dentro del área y Garazi sacó el balón como pudo.

Mariona también buscó sorprender a la portera rojiblanca. La posesión era total para las de casa. El Athletic achicaba balones sin parar como podía y las ocasiones se sucedían una tras otra. El Barça insistía y Mariona remató alto. Un ataque perfecto de las de la ciudad condal acabó con un remate potente de Rolfo por bajo al primer palo que desbarató la portera de Hondarribia. Mariona por alto estuvo a punto de superar a Mariasun. Alexia de falta directa buscó el palo corto pero el balón no quería entrar y se marchó fuera. Las bilbaínas bastante tenían con desquitarse de la presión pero de vez en cuando mostraban con timidez su peligro al contragolpe. Azkona encontró entre líneas a una inquieta Lucía García que logró rematar entre rivales pero el balón lo detuvo Paños sin apuros.

Entre una nube de jugadoras el Barça no pudo concretar un barullo en el área pequeña de Quiñones. Después Moraza taponó el disparo de Marta dentro del área chica. Seguido Marta cabeceó el balón al larguero. El Athletic había aguantado estoicamente el primer acto sin recibir ningún gol aunque su pasaje de terror aún tenía que soportar el segundo acto.

En la segunda parte un centro medido de Marta Torrejón lo cabeceó Jenni Hermoso picado a la red imposible detener para Quiñones. Fue el primer gol. Mariona y Patri buscaron la escuadra visitante. Jenni estuvo a punto de marcar en el segundo palo pero Quiñones cazó su intención. A falta de un cuarto de hora un barullo en el área tras una falta lateral lo aprovechó de nuevo Jenni Hermoso para hacer el segundo. Seguido llegaría el golazo desde la frontal de Pina que selló el tercero. Quiñones, la mejor del Athletic, evitó el cuarto de Mariona, pero después lo consiguió Aitana con un disparo por bajo. La próxima cita del Athletic será en Lezama el sábado a las 12 horas con el derbi euskaldun contra el Deportivo Alavés.