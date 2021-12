El Athletic visita al Balón de Oro

CINCO días después de recibir el Balón de Oro, el segundo en la historia del fútbol estatal, Alexia Putellas se vestirá de corto para recibir al Athletic. El duelo estrella de la décimo segunda jornada de Primera Iberdrola, que se disputará mañana sábado (12.00 horas) en el Johan Cruyff de Sant Joan Despí, quiere ser aprovechado por el Barcelona para rendir homenaje a la mejor jugadora del mundo. Pero las dirigidas por Iraia Iturregi no quieren ser meras espectadoras de un tributo más que merecido, sino que se trasladan hasta tierras catalanas con el objetivo de aguar la fiesta a las blaugranas. De darlas el primer susto de la temporada. No será sencillo, puesto que las entrenadas por Jonatan Giráldez viajan este curso de triunfo en triunfo. De goleada en goleada. Tanto en España como en Europa. Diez le metió al Sevilla la pasada jornada liguera. Y cinco al Hoffenheim en la Champions League femenina.

El Barcelona es el equipo más en forma en la actualidad, lo sabe y no siente compasión por sus rivales. Por ello gobierna la clasificación estatal con puño de hierro, sacando ya nueve puntos al segundo clasificado, la Real Sociedad; y con tan solo tres dianas en contra. Sin embargo, más que su fortaleza defensiva, lo que realmente hace temible al conjunto catalán es su capacidad goleadora. De hecho, las de Giráldez suman ya 68 tantos en Liga, más que los que atesoran juntos el conjunto txuri-urdin (24), el Atlético de Madrid (23), tercer en la tabla; y el Athletic (19), cuarto.

De esta forma, las pupilas de Iraia Iturregi son conscientes de que rascar algo en la casa del favorito a todo se antoja muy complicado. Aunque no por ello dejarán de intentarlo. Así pues, el Athletic deberá limpiar la mirilla y afinar la puntería. Encomendarse a que Peke y Azkona, con tres goles esta temporada; y Lucía García, con cuatro, tengan un buen día. De hecho, la delantera de Barakaldo regresa al club rojiblanco tras el parón internacional en el que compartió vestuario con Putellas. Es más, la actual Balón de Oro le cedió su puesto en el campo de La Cartuja en el 8-0 que la selección estatal le endosó el pasado martes a Escocia para sellar billete y medio para el Mundial de 2023. Ocho minutos disputó la jugadora del Athletic para que la catalana se marchara del verde ovacionada. Pero es que el peligro del Barcelona no solo radica en su capitana. Giráldez tiene una plantilla larga e insaciable.

Cinco nominadas



Putellas se erigió como la mejor jugadora del año tras liderar al Barcelona y a la selección estatal. Tras llevar ambos brazaletes con orgullo. Sin embargo, el club catalán logró incluir a cuatro jugadoras más en la lista de finalistas. Fue la recompensa de ser el campeón de liga, Champions y Copa. De esta forma, a Putellas le acompañaron el pasado lunes en la gala parisina Sandra Paños, Irene Paredes, Lieke Martens y Jennifer Hermoso. De hecho, esta última fue la segunda clasificada en las votaciones, aunque muy lejos de la ganadora; mientras que la delantera neerlandesa acabó en el quinto lugar. Es decir, el Athletic se enfrentará mañana a un equipo que consiguió meter a tres de sus jugadoras en el top-5 de las mejores.

