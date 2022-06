Unai Simón e Iñigo Martínez: un receso para coger aire

La primera plantilla del Athletic está de vacaciones al completo desde este domingo. Faltaban por sumarse Iñigo Martínez y Unai Simón y ambos, llamados a incorporarse con cierto retraso a la pretemporada del conjunto rojiblanco por su actividad extra al término del ejercicio 2021-22, están en condiciones de cargar las pilas tras disputar el domingo el cuarto y último compromiso de la selección española en la Nations League previo al verano. Si en dos de los cuatro encuentros celebrados en los diez últimos días ha participado de principio a fin el central rojiblanco, en los cuatro se ha empleado el guardameta. Uno y otro, además, lo han hecho con nota, pues el ondarrutarra salvó un punto in extremis para el combinado estatal con un inapelable testarazo en la visita a la República Checa y el murgiarra, reivindicativo, se exhibió el domingo ante los checos en La Rosaleda.

Dos paradones del portero del Athletic permitieron respirar tranquilos a los de Luis Enrique, que se valieron de sendos tantos de Carlos Soler y Pablo Sarabia para encaramarse a la primera posición de su grupo. No será hasta el 24 de septiembre cuando la selección española vuelva a la acción para medirse a Suiza en la penúltima jornada de la fase regular de un torneo en el que apuntan a seguir sumando internacionalidades Iñigo Martínez y Simón, intocables para Luis Enrique, así como para Marcelino García Toral en la temporada saliente. Los dos, fijos en las alineaciones a nivel doméstico e internacional, finalizaron la última campaña entre los cinco jugadores con más minutos en el Athletic. El de Ondarroa, que se ha sobrepuesto en los últimos días a unas molestias en el pie derivadas de un pisotón, fue el cuarto león con más carga de minutos al alcanzar los 2.883 entre Liga, Copa y Supercopa. Simón, por su parte, sumó 3.150 minutos para verse superado solo por los 3.163 del capitán Iker Muniain.

De cara a la temporada entrante, la exigencia volverá a ser manifiesta para dos de los pilares de Luis Enrique, quienes estarán salvo lesión o sorpresa mayúscula en el Mundial de Catar que se celebrará entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre. En el caso del central de Ondarroa, este se encontrará en su último año de contrato como león salvo que el nuevo presidente consiga atar antes su renovación. Simón, vinculado al Athletic hasta 2025, no para mientras tanto de recibir elogios y muestras de confianza por parte de Luis Enrique, quien volvió a salir en su defensa el pasado jueves tras un error del murgiarra ante Suiza que pudo salir caro al cuadro estatal. "Necesitamos que el portero genere la primera superioridad y él lo hace espectacular. No me pone nervioso nunca", remarcó Luis Enrique, quien ha dado vuelo al de Murgia en 25 de los 27 últimos partidos de la selección española.



NUEVO ENTRENADOR

En el ejercicio 2022-23, con el inicio de LaLiga programado para el próximo 12 de agosto, justo dos meses después de que Iñigo Martínez y Simón pusieran el punto final a su temporada en La Rosaleda, los dos futbolistas del Athletic volverán a tener un papel clave en Bilbao. A la espera de conocer la identidad del nuevo entrenador rojiblanco, ambos saben a ciencia cierta que formarán parte de la columna vertebral de un equipo que intentará buscar de nuevo un billete europeo que se ha escapado en los últimos años.

Sin competición continental a nivel de clubes a la vista, pero con el Mundial en el horizonte, la actividad será frenética hasta la llegada del 2023 para dos hombres que conocerán más tarde que el resto de sus compañeros al próximo inquilino del banquillo de San Mamés, una de las principales incógnitas que acompañan a unas elecciones a la presidencia del Athletic que se encaminan hacia su recta final.