El Athletic presenta una rompedora segunda equipación

El Athletic y New Balance han presentado la segunda equipación para la temporada 2022/23, apenas una semana después de mostrar el diseño de la primera equipación.



New Balance hace en esta ocasión una apuesta creativa y diferente, "nspirada en la fuerza de los leones, la nueva camiseta gris imán presenta un llamativo estampado gráfico del felino en tonos rojos y negros".



El diseño es un "homenaje al espíritu feroz del Athletic" y al "poderoso rugido de la afición rojiblanca". Además, incorpora un cuello redondo con ribete negro y gris, mientras que las mangas son negras. La camiseta también incluye detalles exclusivos de New Balance y la ikurriña en la nuca. Completan la segunda equipación pantalones y medias rojos.







SENTIMIENTO "DE FAMILIA"



DISEÑO Y TECNOLOGÍA

El lanzamiento de la nueva segunda equipación forma parte de la campaña "Born, Bred, Basque" () de New Balance para el Athletic, en celebración de la familia, la filosofía y la cultura que enorgullece a toda la comunidad athleticzale.Sobre la nueva segunda equipación,ha destacado que ". Es difícil expresar con palabras lo que significa jugar en este equipo y creo que esta camiseta nos hace sentir orgullosos a todos".Por su parte, el director general de, Kenny McCallum, ha descrito así la equipación: "Elha sido la inspiración para la camiseta visitante de este año. El diseño feroz coincide con la energía y el espíritu de este club único. Estamos deseando verla en acción".New Balance Football ha empleado2022/23 para garantizar un rendimiento superior. Desarrollada con la innovadora tecnología NB Dry para ayudar a mantener a los jugadores frescos y secos desde el primer hasta el último minuto de partido.incluye un sistema de ventilación realizado en jacquard que proporciona un aporte extra de comodidad y transpiración sobre el terreno de juego.