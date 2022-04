Una victoria parcial de San Mamesen Orroa para la celebración

San Mamesen Orroa consiguió uno de sus dos grandes objetivos. El más importante. No logró que la Asamblea Extraordinaria diera el sí al proyecto de grada de animación a favor del cual reunieron 2.416 firmas para posibilitar el histórico cónclave en el palacio Euskalduna, pero celebró el respaldo a la propuesta de grada popular lanzada en paralelo por la junta directiva liderada por Aitor Elizegi. Se buscaba mejorar el ambiente en 'La Catedral' y el intento, tras largos meses de trabajo y dedicación, dio finalmente sus frutos de manera parcial gracias a los 517 votos emitidos en primera instancia a favor de una grada de animación que será una realidad a partir de la próxima temporada.

No tardó en felicitarse por ello San Mamesen Orroa, que hizo posible que una iniciativa surgida a pie de calle desembocara en una asamblea por primera vez en la historia moderna del Athletic. "¡Lo hemos conseguido! Tendremos una grada de animación potente. Felicidades a todos. Aúpa Athletic", lanzó la plataforma pocos minutos después de conocer la votación favorable a una grada proyectada para potenciar un renovado ambiente al que no quisieron dar la espalda los compromisarios por segunda vez.





"HAY QUE AGRACEDER EL ESFUERZO"



Garazi Soldevilla, portavoz de San Mamesen Orroa que ya aseguró el lunes en DEIA que su grupo no veía mal la propuesta de la junta directiva rojiblanca, fue la primera en presentar su proyecto en el Euskalduna después del discurso de apertura de Elizegi, quien subrayó de entrada y sin saber todavía el resultado de las votaciones posteriores que "hay que felicitar y agradecer su esfuerzo a este grupo de socios". Soldevilla, por su parte, remarcó ante los presentes que "decidimos impulsar esta idea, porque pensamos que San Mamés debía recuperar su esencia, parte de la cual hemos perdido con el nuevo estadio". Al final fueron 258 compromisarios los que dieron la mano a su propuesta, la cual abogaba por reubicar a todos los socios y socias del estadio por orden de antigüedad, por los 445 que se abrazaron a la impulsada por el equipo de gobierno de Elizegi.





TENSIÓN CON TNB



La Asamblea, lejos de ser tranquila, tuvo una importante dosis de crispación. La tensión motivada por la importancia de la cita y sus consecuencias llegó al atril, donde Virginia Pinto, portavoz de la plataforma de Socios Afectados de Tribuna Norte Baja, pidió sin éxito el voto en contra para las dos propuestas de grada popular al defender que "hablamos de que esto es por el bien común y por el bien del Athletic, pero todos somos el Athletic, Norte Baja también y esta situación es injusta. Queremos una grada de animación que una, no que divida y aquí no solo se decide si grada de animación sí o no, sino qué tipo de club queremos y si se quiere uno de esos que para conseguir lo que queremos, pasa por encima de 2.000 socios".

La respuesta de Soldevilla en representación de San Mamesen Orroa fue contundente: "En la Asamblea de 2020 dijiste que lo más justo sería reubicarnos todos los socios y que sí querías una grada de animación. Ahora una plataforma de socios la traemos aquí y dices que no la quieres. ¿En qué quedamos? Durante tres años te he escuchado quejarte de aquella propuesta de la junta directiva, ahora de la San Mamesen Orroa y la de la junta, pero no te he escuchado proponer ninguna solución".

La discusión se cerró con una nueva intervención de Pinto, quien aseguró que "durante tres años hemos propuesto sentarnos todos para hablar y llegar entre todos a una propuesta que uniera. Si esto crees que une, aquí lo estás viendo". La grada de animación, con todo, ya es un hecho.