San Mamesen Orroa: "Nuestra propuesta da mejor salida a los afectados de Tribuna Norte baja"

Los socios compromisarios del Athletic tienen este jueves en el Palacio Euskalduna una nueva cita con las urnas. Por segunda vez en lo que va de mandato de Aitor Elizegi –quien se proclamó presidente el 27 de diciembre de 2018–, aunque en esta ocasión tras llegar a buen puerto la iniciativa de San Mamesen Orroa, los dueños del club están citados para someter a votación la ampliación de la grada de animación del fondo norte de San Mamés, para lo que hay dos propuestas sobre la mesa: una promovida por el club y otra por el citado grupo. Después de que en diciembre de 2020 los compromisarios echaran atrás la proposición de la entidad para la reforma de la zona de animación por un escueto margen de nueve votos (339 a favor y 348 en contra), el gran proyecto de Elizegi tendrá este jueves su particular reválida.

La semana pasada se dieron a conocer ambos propuestas, que a grandes rasgos difieren en un punto principal: mientras el club propone el traslado de los socios de la Tribuna Norte Baja que no quieran formar parte de la grada de animación a distintos graderíos del campo, para lo que serían compensados con distintos descuentos con una duración de hasta 20 años, desde San Mamesen Orroa apuestan por una reubicación completa de todos los socios. Esto es, repetir el proceso de elección de asientos que se dio en el traslado de la vieja a la nueva 'Catedral' para poder dar forma a la grada de animación y aglutinarla en una única zona en lugar de las tres existentes actualmente.

Al respecto, cabe señalar que si bien el club en su plan expone que la ocupación máxima de la grada de animación sería de 4.074 localidades, en la propuesta presentada por San Mamesen Orroa el número es ligeramente superior, 4.184.





2.416 FIRMAS



Desde la plataforma, que reunió 2.416 firmas, cifra superior al 5% de la masa social y suficiente como para la celebración de una Asamblea General Extraordinaria como la de este jueves, se muestran confiados en que esta vez sí, los socios compromisarios darán el visto bueno a la ampliación de la zona de animación. Una remodelación por han abogado también en las últimas semanas distintos futbolistas de la primera plantilla rojiblanca.

"Las sensaciones son positivas", sostiene Garazi Soldevilla, portavoz de San Mamesen Orroa. "Somos optimistas porque vemos un clamor social amplio que aboga por la creación de una grada popular en San Mamés. Creemos que es un tema al que hay que darle salida antes de que se enquiste más y vemos que este es el momento oportuno para ello. No obstante, seguiremos trabajando para convencer a los compromisarios hasta el momento en el que se abran las urnas", agrega.

Cuestionada acerca de las dos propuestas, Soldevilla, en nombre de San Mamesen Orroa, sostiene que "lo primero y más importante es que salga el primer sí a la grada popular". "Eso es lo primordial y lo que venimos recalcando desde hace tiempo. A partir de ahí, los compromisarios decidirán si les atrae más nuestra propuesta o la de la Junta Directiva. Nosotros, como es lógico, creemos que nuestra propuesta es atractiva, ya que da mejor salida a los afectados de la Tribuna Norte Baja".

Desde la plataforma, eso sí, son conscientes de que su proposición "en un primer momento puede asustar". "Aun así, son muchas las personas que creen que es la propuesta más justa y así nos lo han hecho saber durante esta semana. Desde San Mamesen Orroa creemos que es la opción que da mejor salida a los afectados de Tribuna Norte Baja, era por la que ellos abogaban al principio y nosotros lo escuchamos. Por otra parte, la gran parte de socios y socias no verán modificado su asiento con esa reubicación".





NO VEN MAL LA OPCIÓN DE LA JUNTA



Eso sí, tampoco ven con malos ojos la propuesta del club: "A priori, nos parece una propuesta atractiva. En su proyecto, al igual que en el nuestro, abogan por una grada popular que abarque toda la Tribuna Norte Baja, que creemos que es imprescindible si se quiere dar salida a toda la demanda existente". En lo que respecta a las bonificaciones que la Junta Directiva de Elizegi pretende para los afectados que se reubiquen en otras zonas del campo, Garazi Soldevilla apunta que no es a San Mamesen Orroa a quien corresponde realizar una valoración y sí a los compromisarios.

Por último, desde la plataforma sostienen que en caso de que los socios compromisarios no le den el visto bueno a la ampliación de la grada de animación, "el problema va a seguir existiendo". "La demanda es real y antes o después habrá que darle una solución. El no solo alargaría el tiempo de espera. Por nuestra parte, seguiríamos trabajando por la creación de una grada popular, como hemos hecho hasta ahora. Aunque no contemplamos la opción de que salga que no".