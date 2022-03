Ricardo Barkala: "Hay demasiada crispación en el entorno del Athletic, sería bueno estar juntos en casa"

En el día de su 67 cumpleaños , Ricardo Barkala, precandidato a las elecciones del Athletic, ha profundizado un poco más en las motivaciones por las que ha decidido dar el salto y optar a la presidencia rojiblanca. "Sé que hay muchos socios a los que les haría ilusión presentarse. Ya tengo unos años y llega al final una situación de desarrollo personal y ya tengo una solvencia y una tranquilidad, hasta de espíritu diría yo, que me ha animado. Creo realmente que puedo hacer algo nuevo por el Athletic. Creo que puedo aportar en su modernización, no tengo un afán de protagonismo, ya he tenido bastante protagonismo en mi vida. Lo que creo es que el Puerto de Bilbao como el Athletic están muy por encima de la figura del presidente. Se trata de dejar dentro de cuatro años un club mejor que el que tenemos", ha señalado este martes en una entrevista en Radio Euskadi el primer socio que se ha postulado públicamente para suceder a Aitor Elizegi.

Barkala, que ha repetido en varias ocasiones que no tiene "ningún afán de protagonismo", ha dejado abierta la posibilidad de retirar una hipotética candidatura si alguien presenta un proyecto mejor: "Han llegado unos momentos al fútbol que hay aplicar determinadas decisiones y modernizar las estructuras. Lo digo de verdad, porque creo que lo puedo hacer bien. Pero si mañana tú tienes un proyecto y yo creo en ti y creo que va a ser bueno, me retiro sin ningún inconveniente. No tengo ningún afán de protagonismo. Y hasta que no las convoque, no vamos a mover absolutamente nada. Vamos a ser respetuosos con los Estatutos. No vamos a pedir el voto a nadie".

Cuando Aitor Elizegi convoque las elecciones y fije una fecha para las mismas habrá tiempo de debatir sobre múltiples cuestiones. Pero en lo que el presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao ha puesto especial énfasis en buscar la paz social alrededor de la entidad. "Es un club diferente, pero uno de los hándicaps que tenemos es la división de la familia Athletic, del entorno, hay demasiada crispación y enfrentamiento. Sería bueno estar juntos en casa, a ver si somos capaces de tomar las decisiones oportunas para ser un gran club, manteniendo nuestra filosofía", ha subrayado Barkala, que junto a su equipo están avanzando en la plancha electoral: "Estamos corriendo bastante y generando ideas. Hay trabajo más allá del puerto".

EL FUTURO DE MARCELINO

La figura de Marcelino García Toral, que acaba contrato en junio y cuya continuidad en el club está en el limbo, será una de las patatas calientes para el próximo presidente. Barkala ha tenido buenas palabras para el asturiano: "Creo que lo ha hecho bien. El hombre ahora, los últimos resultados nos han desmoralizado un poco, hablo como socio. Más allá de las decisiones que se tomen, y de las que tome el propio Marcelino, porque aquí no somos dueños de nadie, el análisis del trabajo de una persona, en este caso el del entrenador, hay que verlo en perspectiva. No por el último partido, si realmente el trabajo ha sido bien hecho, si tiene proyecto de futuro, si se siente cómodo€"

El precandidato, que ha negado haber contactado con Andoni Zubizarreta para ofrecerle la dirección deportiva, ha asegurado que "el Athletic necesita ganar la Copa. Necesita ganar un título como agua de mayo". "Y necesita tener los mejores jugadores vascos. Ya sé que es difícil, que los presupuestos se están igualando, sé que para determinado jugadores el Athletic ha perdido cierto atractivo. Esto es lo que hay que cambiar", ha apostillado Ricardo Barkala.