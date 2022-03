Iñaki Arechabaleta se presentará como candidato a las elecciones del Athletic

A cuatro meses de que se celebren las elecciones a la presidencia del Athletic, en el entorno rojiblanco se suceden los contactos entre diferentes sectores interesados de optar al relevo de Aitor Elizegi al frente de Ibaigane. Ricardo Barkala, actual presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao fue el primero en salir a la palestra para postularse como un posible candidato.





Parece que no será el único. Según ha adelantado este lunesen los micrófonos de, adjunto del consejero delegado del grupo Vocento, ya ha realizado las consultas para conseguir la información necesaria en relación a los avales a reunir para formalizar su candidatura en los próximos comicios de la entidad bilbaina.Arechabaleta es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Comercial de Deusto. Tras una primera etapa profesional en el ámbito de la auditoría y la consultoría, dio el salto al sector de los medios de comunicación hace casi tres décadas. Próximo a la jubilación, aspira desde hace tiempo a presidir el club del que considera unHabrá que esperar los próximos pasos de cara a unaque está prevista para finales de junio (la fecha no está fijada aún). Por el momento, el que sí que ha hablado abiertamente de su deseo de suceder a Elizegi es Ricardo BarKala. "Estamos pensando en una candidatura de consenso en el caso hipotético y probable de que Elizegi convoque elecciones. A ver si lo tengo trabajado y elaborado y qué sensibilidad percibo en las reuniones que estoy teniendo para poder llegar a esa decisión", aseguró el mes pasado el máximo responsable de la Autoridad Portuaria. Barkala ya sabe que no es el único que aspirará a la presidencia del Athletic."Creo que sería bueno para la estabilidad del club que no hubiera elecciones. Si hay elecciones, hay enfrentamientos, tirada de piedra y corres el riesgo de ruptura en la familia Athletic. No será en mi caso, porque me presentaré o no me presentaré, pero el que gane será ely estaría siempre a muerte con él", aseveró Barkala, que durante casi tres décadas desarrolló distintas responsabilidades en el Ayuntamiento de Bilbao.