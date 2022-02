Ricardo Barkala, sobre las elecciones del Athletic: "Estamos pensando en una candidatura de consenso"

La frenéctica agenda deportiva del Athletic, con un comienzo de año plagado de partidos, está restando protagonismo a los movimientos que se están sucediendo en el entorno rojiblanco con la sucesión de Aitor Elizegi al frente de Ibaigane como telón de fondo.

A menos de cinco meses de una hipotética cita con las urnas (las elecciones están previstas para finales de junio, al menos ese era el deseo del presidente), solo Ricardo Barkala (Portugalete, 1955) se ha mostrado públicamente como precandidato. "Estamos pensando en una candidatura de consenso en el caso hipotético y probable de que Elizegi convoque elecciones. A ver si lo tengo trabajado y elaborado y qué sensibilidad percibo en las reuniones que estoy teniendo para poder llegar a esa decisión", ha asegurado el máximo responsable de la Autoridad Portuaria en Radio Bilbao.

Barkala no es el único que aspira a suceder a Elizegi, aunque habrá que esperar acontecimientos. "Creo que sería bueno para la estabilidad del club que no hubiera elecciones. Si hay elecciones, hay enfrentamientos, tirada de piedra y corres el riesgo de ruptura en la familia Athletic. No será en mi caso, porque me presentaré o no me presentaré, pero el que gane será el presidente del Athletic y estaría siempre a muerte con él", ha destacado Barkala, que durante casi tres décadas desarrolló distintas responsabilidades en el Ayuntamiento de Bilbao.

Si hay más de un candidato finalmente, en la campaña electoral uno de los temas más recurrentes volverá a ser Lezama y el modelo de cantera. Sobre esta cuestión, el presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao mira a largo plazo: "Tiene que tener un proyecto de continuidad. A poder ser, un proyecto consensuado, establecido por una candidatura de consenso, que todos lo veamos de la misma forma y que tenga más duración que una simple legislatura de cuatro años".

Cuestionado por la filosofía, Barkala ha sido claro: "Yo creo que el Athletic tiene que seguir siendo un club diferente. Es lo que le da la vida. Los del Athletic somos distintos, somos más de nuestro club".





LA RENOVACIÓN DE MARCELINO

El futuro del banquillo del Athletic, con Marcelino García Toral como protagonista, es uno de los temas candentes de la actualidad rojiblanca. El asturiano acaba contrato a final de temporada y Aitor Elizegi ha reiterado públicamente su deseo de renovarle pese a que va a dejar la presidencia. El de Villaviciosa se posicionó ayer: "No me consta que tenga la oferta, pero desde hace tiempo sí que me consta que la actual directiva le gustaría que siguiéramos aquí. Así me lo transmiten con su cariño, respeto profesional y el nivel de relación que hay, pero no hay una oferta concreta. Pero no es el momento ahora. Seguro que va a surgir ese momento, seguro que surgirá. Y por favor, me gustaría que este tema no fuera recurrente. El momento llegará y ahora no es el momento más oportuno con todo lo que nos estamos jugando para incidir en ese tema".

Barkala solo ha tenido buenas palabras para Marcelino: "Lo ha hecho muy bien, por lo que transmiten a mí, está muy contento e integrado en Bilbao y la plantilla también me transmite que está muy contenta con su líder, con su entrenador. Yo nunca he hablado con Marcelino, pero me gustan hasta sus declaraciones y su sensatez".