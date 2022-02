Muy poco premio para el Bilbao Athletic

Poco premio se llevó el Bilbao Athletic del campo del Rayo Majadahonda. Muy poco premio, porque se mostró muy superior al conjunto local que lucha por mantener viva la llama del 'play-off'. Tan solo en los primeros instantes los madrileños parecían maniatar a los rojiblancos, pero, al conseguir su ventaja, los de casa se diluyeron y el filial bilbaíno fue creciendo hasta controlar por completo a su rival. La ocasión del triunfo final la dejó escapar Diarrá en la misma raya de gol.

Nada más empezar, Goti se entretuvo y, después, centró desde la izquierda en una jugada ensayada que Diarrá remató forzado alto. El gol local llegó pronto. Por la derecha del ataque se coló Javi Gómez tras un córner en corto y cruzó el balón raso y potente. Javi Gómez golpeó con rosca una falta que estuvo a punto de sorprender al portero rojiblanco. El Rayo, con la ventaja, jugaba cómodo. Pero el Bilbao Athletic reaccionó rápido. Malcom lo intentó mil veces. Los locales tenían dudas en la salida de balón y Pascual puso a prueba al portero local. El Bilbao Athletic buscaba el empate. El poste escupió el balón en una falta botada por Malcom desde la izquierda. Malcom aprovechaba su velocidad en sus duelos contra la defensa local. Diarrá no pudo aprovechar un buen envío de Goti. Al Bilbao Athletic solo le faltaba el premio de la igualada. Goti cayó dentro del área en un claro penalti de Javi Gómez que no lo estimó el colegiado.

En la segunda parte, los cachorros siguieron insistiendo. Diarrá no pudo hacer bueno el envío de Malcom. Acto seguido golpeó raso y el rechace del portero tampoco lo pudo cazar Pascual. En un nuevo ataque, el delantero del Bilbao Athletic cabeceó para encontrase a Champagne y el rechace de chilena no lo pudo fructificar. Y llegó el empate. Un disparo de Prados desde la frontal tocó en un defensa y el esférico acabó en la red. El Bilbao Athletic siguió percutiendo y embotelló al Rayo. Diarrá en la raya no pudo empujar con éxito el centro de Núñez.



FICHA TÉCNICA

RAYO MAJADAHONDA: Champagne, Borja González, Cristian Pérez, Casado, Bastos, Bernal, Tropi (Min. 58, Juanjo), Javi Gómez (Min. 69, Néstor), Mario (Min. 69, Nando), Héctor (Min. 58, Clau Mendes) y Rubén (Min. 69, Mawi).

BILBAO ATHLETIC: Agirrezabala, Núñez, Paredes, Sillero, Kortazar, Prados, Gerenabarrena (Min. 92, Naveira), Goti, Diarrá (Min. 85, Rementeria), Malcom (Min. 92, Guruzeta) (Min. 75, Artola) y Pascual (Min. 75, Urain).

Goles: 1-0: Min. 11; Javi Gómez. 1-1: Min. 60; Prados.

Árbitro: Ruiperez Marín (colegio castellano-manchego). Amonestó a los locales Mario, Mawi y Clau Mendes y al entrenador visitante Patxi Salinas y a Gerenabarrena y Malcom.

Incidencias: 700 espectadores en el cerro del Espino