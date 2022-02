El Mallorca pone a prueba la buena racha del Athletic

"Venimos de una muy buena racha en la liga y ganar este partido nos colocaría en una situación óptima en la tabla. Es muy importante y como tal debemos de tomarlo". Marcelino lo tiene claro y es rotundo en sus argumentos. No en vano, el Athletic cambia de chip. Guarda en el armario su semifinal de Copa y se engancha a la liga, en la que tiene depositado el objetivo de alcanzar plaza europea. Para ello, no fallar en Son Moix es determinante aún consciente de la dificultad que entraña batir al Mallorca, que pelea por la permanencia, en su feudo, en el que solo Osasuna y Barça han sido capaces de vencer. El de Villaviciosa puso ayer domingo el acento en este matiz para retratar la fortaleza del cuadro de Luis García Plaza como local, lo que obliga al conjunto rojiblanco a sacar su mejor versión. La Copa, además, no es el excusa, como subrayó Marcelino, que recordó "las buenas respuestas" de su equipo ante el Rayo Vallecano y el Espanyol, con victoria en ambos casos después de afrontar los durísimos cruces de octavos y cuartos de Copa frente a Barça y Real Madrid.

Se conoce que Marcelino le debe dar una vuelta a su idea habitual, sobre todo en lo concerniente a la línea defensiva, en la que cuenta con las ausencias de Óscar de Marcos, confinado en su domicilio al dar positivo por covid-19 y que le impidió jugar el pasado jueves ante el Valencia en Copa; de Iñigo Martínez, sancionado con un partido tras recibir la quinta amarilla frente al Espanyol; y de Ander Capa, del que se desveló el sábado su infección por coronavirus. Tras bajas en la convocatoria que se suman a las conocidas por lesión de Unai Vencedor y Nico Williams. Por el contrario, el asturiano ha podido citar a Yeray, que se lesionó ante el Valencia aunque no se le espera de inicio; y a Alex Petxarroman, que ha superado el covid-19. Así las cosas, Lekue volverá a repetir en el lateral derecho, con Vivian y Unai Nuñez como pareja de centrales, mientras que Zarraga podría formar en la medular junto a Dani García y Sancet con Iñaki Williams en ataque. Un plan para batir a un Mallorca al que le guía en su juego Iñigo Ruiz de Galarreta, un producto de Lezama.