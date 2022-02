Premio al otro fútbol del Valencia

El Valencia fue el Valencia en San Mamés. El de José Bordalás. El que juega mientras rasca o rasca mientras juega. El orden de los factores no altera el producto. Interrupciones constantes a base de faltas, pérdidas sibilinas de tiempo, protestas endemoniadas de jugadores con un perfil futbolístico alejado del bullicio como es el caso del recién llegado Bryan Gil y, todo ello, bajo la permisividad de un árbitro con un criterio del todo desconcertante.







En medio de una monumental pitada del respetable abandonó el terreno de juego el jienense José Luis Munuera Montero, quien, paradójicamente, también dejó descontentos a los valencianistas. Una expulsión por una entrada a Carlos Soler por parte de Dani García, quien a la vez pidió un penalti en la primera mitad, y una pena máxima de Vivian sobre Hugo Duro en los compases finales del choque reclaman desde el entorno che, donde se pasa de puntillas por todo aquello que trajo de cabeza al Valencia en los ardientes cuartos de final de Copa ante el Getafe que supuso la ruptura de relaciones entre Marcelino, entonces a los mandos del Valencia, y Bordalás.



Las mejores imágenes del Athletic - Valencia. Fotos: Borja Guerrero / Juan Lazkano / Oskar González / Pablo Viñas

El central francés, sin venir a cuento, o tal vez sí,queque tendría continuidad en el túnel de vestuarios.

Después de que Iñaki Williams, con los primeros 45 minutos ya finalizados, recriminara su fea acción al galo, Yuri Berchiche se encaró con el valencianista y la tensión se trasladó más allá del túnel. El uruguayo Maxi Gómez, sin ir más lejos, fue expulsado con tarjeta roja directa tras ver la primera mitad desde el banquillo para poner así de manifiesto una realidad paralela en la que el Valencia, finalmente, supo manejarse mejor que el Athletic. La realidad es que la sucesión de faltas, las continuas guerrillas sin aparente importancia a simple vista y, por qué no decirlo, la indudable calidad de hombres como Carlos Soler o Bryan Gil, fueron sacando de sus casillas a los de Marcelino y a un público que abroncó a Bordalás cuando este, en el minuto 56, abandonó poseído su zona técnica para protestar airadamente una falta de Vivian en el centro del campo.

sin continuidad tras el 1-1



No le gustó a San Mamés la reacción del entrenador che, del mismo modo que tampoco le gustó en absoluto aquello en lo que se convirtió el partido tras el 1-1. Crecieron con el gol de Hugo Duro los de Bordalás y acusó el golpe el Athletic, que cada vez que intentó proponer algo se encontró con un camino repleto de minas que no acertó a esquivar. Sin complejos y con una solidez que estuvo acompañada en todo momento por la correspondiente práctica del otro fútbol consiguió el Valencia alcanzar el pitido final con un empate que le supo a gloria. El equipo de Bordalás, no en vano, obtuvo el premio que buscaba a un planteamiento de partido que no dudó en censurar San Mamés y que, con 22 faltas de por medio, salió a la perfección al preparador alicantino.