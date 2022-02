La afición del Athletic, sin entradas para la vuelta de la semifinal de Copa en Mestalla ante el Valencia

La afición del Athletic no tendrá entradas en Mestalla el día de la vuelta de la semifinal de Copa

El Athletic, que recibe este jueves al Valencia en el partido de ida de las semifinales de Copa, jugará la vuetla el próximo 2 de marzo en Mestalla, donde no podrá haber aficionados rojiblancos en la zona reservada para los seguidores visitantes. El club che, no en vano, ha informado este martes que "ante la posibilidad de que las restricciones sanitarias vigentes en el mes de febrero pudieran ser prolongadas para el mes de marzo y verse limitado el aforo para el partido ante el Athletic Club, no se pondrán a la venta entradas para la grada visitante".

AFICIONADOS DEL VALENCIA

Los abonados del Valencia, por su parte, sí podrán hacer uso de su abono con naturalidad, mientras que las entradas para los aficionados del conjunto che están a la venta en la página web oficial del club valencianista.

Las taquillas de Mestalla se abrirán asimismo tres días antes del encuentro ante los leones, en caso de que todavía queden entradas disponibles.

Los precios para asistir al partido van desde los 45 euros hasta los 130 en la Tribuna Central del estadio valencianista.