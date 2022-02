Marcelino: "Aún no tengo oferta, pero sé que quieren que siga"

Marcelino García Toral ha comparecido esta tarde en la sala de prensa de Lezama ante solo dos periodistas para ofrecer sus impresiones acerca del encuentro que medirá mañana al Athletic y al Espanyol en San Mamés. Con el partido de ida de las semifinales de Copa en un horizonte muy cercano y subido a la ola del éxito tras eliminar el pasado jueves al Real Madrid en el torneo del K.O., el técnico rojiblanco ha hecho un repaso de la actualidad, que ha girado en buena medida en torno a su renovación. Al respecto, Marcelino ha asegurado que si bien aún no tiene una oferta en firme, le consta que la actual Junta Directiva quiere que continúe dirigiendo al club.

"No me consta que tenga la oferta, pero desde hace tiempo sí que me consta que la actual directiva le gustaría que siguiéramos aquí. Así me lo transmiten con su cariño, respeto profesional y el nivel de relación que hay, pero no hay una oferta concreta. Pero no es el momento ahora. Seguro que va a surgir ese momento, seguro que surgirá. Y por favor, me gustaría que este tema no fuera recurrente. El momento llegará y ahora no es el momento más oportuno con todo lo que nos estamos jugando para incidir en ese tema", ha explicado el entrenador asturiano.

Este, vivirá el jueves un encuentro especial, pues supondrá su regreso a Valencia, donde permaneció dos temporadas y conquistó el título de Copa en la temporada 2018-19. "A nivel emocional era el rival que menos quería. Viví allí una época fenomenal. Les tengo el máximo cariño a los jugadores, al club y a la afición, otra cosa distinta es a los dirigentes. Emocionalmente es complicado. Estuve muy bien, como lo estoy ahora en Bilbao. La afición me trata fenomenal, estoy encantado con los jugadores. Nos hubiera gustado que el orden de partidos fuera inverso, pero tenemos mucha ilusión.



ESPANYOL, RIVAL DE MAÑANA

Pero el choque de semifinales ante el Valencia llegará el jueves. Antes, el Athletic afrontará mañana un partido importante para sus aspiraciones europeas. El Espanyol, un recién ascendido que está completando una interesante temporada, visita San Mamés con el objetivo de frenar la euforia que se ha instalado en Bilbao. "Vicente Moreno lo está haciendo muy bien. Es un entrenador que fue capaz de subir de Segunda B a Primera de manera consecutiva (lo logró con el Mallorca) y fue capaz de volver a subir a Primera a un equipo como el Espanyol. Este año están haciendo una magnífica temporada. El técnico ha impuesto su sello, es un equipo dinámico, que juega fácil, con futbolistas de buen pie y una muy correcta organización".

Además, Marcelino ha querido hacer un aparte para agradecer las buenas palabras que el técnico del Espanyol tuvo ayer sábado hacia su figura: "Es un gran entrenador al que le agradezco sus elogios. Es de agradecer que un entrenador rival diga unas palabras así sobre mí. Se lo agradezco mucho".

De cara al partido ante el conjunto catalán, el técnico asturiano ha avanzado que hará un puñado de cambios, aunque no ha concretado el número de los mismos. A este respecto ha asegurado que "los esfuerzos se van sumando" y que tienen que "sopesar muy bien" la alineación del encuentro. Al respecto, no ha podido aclarar si Oihan Sancet y Asier Villalibre podrían ser titulares, puesto que deben analizar muy bien el estado de ambos, aunque sí ha descartado a Unai Vencedor, al que aún le esperan unos días más de baja antes de reaparecer. Cuestionado sobre el estado físico de Nico Williams, Marcelino ha avanzado que próximamente se le realizará una nueva exploración, pero no ha podido concretar cuánto tiempo estará de baja. Eso sí, no correrán ni un solo riesgo con él.



EL INCIDENTE DE SANCET

Por último, Marcelino García Toral ha sido preguntado por el incidente que el pasado fin de semana protagonizó Sancet. El técnico le ha dado cierta naturalidad al hecho, pero ha explicado lo siguiente: "He tenido la oportunidad de hablar con Sancet desde el respeto y el cariño y con la experiencia como padre y entrenador le he dado mis consejos. Todos podemos cometer un error. Siendo profesional él debe saber lo que le conviene o no y que se convierta todo en una anécdota. Está cerrado. Lo más importante es que esté bien de su rodilla, que siga con su evolución. Es un excelente chico, tiene muy buena actitud unido a un gran talento. Todos debemos procurar generarle el mejor ambiente para que crezca como futbolista".