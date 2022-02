Marcelino-Ancelotti, octavo asalto

A Marcelino García Toral y Carlo Ancelotti, rivales este jueves por octava vez como entrenadores, les une una buena y sincera amistad. Ambos, pese a no conocerse en profundidad, han congeniado hasta el punto de poner en valor públicamente una relación personal que el entrenador del Real Madrid aseguró ser "de piel", toda vez que "a veces hay personas con las que no pasas tiempo, pero se te acerca y sientes algo especial. Con él siento esto y me parece además un óptimo entrenador, porque el Athletic está jugando muy bien, lo hizo muy bien también en el Valencia y todos los partidos contra sus equipos son complicados al ser un entrenador que controla muy bien los detalles".

Así se refería Ancelotti a Marcelino en la previa de la reciente final de la Supercopa de Arabia Saudí, una tarde en la que ambos, a través del móvil, recordaron con una sonrisa dibujada en el rostro el partido en el que se enfrentaron como futbolistas en 1987 como jugadores del Sporting de Gijón y Milan, respectivamente, en la antigua Copa de la UEFA. "Ancelotti es alguien a quien admiro por lo que es como entrenador y también como persona", había remarcado también previamente el actual técnico del Athletic, que suma siete duelos en los banquillos con el italiano sin haber podido vencer ninguno, pues acumula dos empates y cinco derrotas.