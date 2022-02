Las ilusiones multiplicadas de Iñigo Lekue ante el partido de cuartos de final de Copa ante el Real Madrid

Iñigo Lekue ha ofrecido esta mañana sus impresiones sobre el encuentro de los cuartos de final de la Copa que enfrentará al Athletic y al Real Madrid en San Mamés a partir de las 21.30 horas. El lateral ha desvelado que en el vestuario están con muchas ganas de que llegue el partido y ha asegurado que las sensaciones son "parecidas" a las que vivieron en la previa del choque de octavos ante el Barcelona, aunque "un poco multiplicadas". "No sé por cuanto, pero están multiplicadas. Es un partido que nos da la opción de volver a jugar unas semifinales de Copa. Es a un partido en San Mamés y lo afrontamos con toda la ilusión del mundo".

El choque ante el conjunto blanco será el cuarto enfrentamiento entre Athletic y Real Madrid en los últimos dos meses, por lo que los tres partidos previos sirven de clara referencia para preparar un duelo con tintes de final. "Evidentemente que nos sirven esos partidos como referencia. Ante el Madrid ha habido partidos en los que hemos hecho muchas cosas bien pero nos quedamos a falta de goles, como en el partido del Bernabéu. También otros en los que han sido superiores. Esperemos repetir sobre todo el partido del Bernabéu y también el de San Mamés. Son dos buenas muestras", ha detallado Lekue.

En este sentido ha asegurado que para eliminar al equipo merengue además de hacer las cosas bien necesitarán "un poco de suerte". "Contra esos equipos tú tienes que hacer un partido de diez, a eso partido de diez del equipo le sumamos todas las ganas y el apoyo que nos ofrece nuestra gente desde la grada y también, por qué no, tener un poco de esa suerte que a veces falta y de hecho nos ha faltado, por ejemplo contra el Real Madrid, para ganar y pasar a semifinales".

Para lograr ese objetivo, frenar a los futbolistas de ataque del Madrid puede ser una de las claves. Y claro, entre todos ellos destaca la figura de Karim Benzema, que tiene al Athletic como su víctima favorita por aquello de que es el equipo al que más goles ha marcado. "El Madrid tiene jugadores diferenciales, todos jugadorazos, y no podemos entrenar específicamente para defender o atacar a uno u otro jugador. Trabajamos a nivel colectivo. Esa es la mejor manera de afrontar el partido. Benzema es un jugadorazo y cuanto más controlado le tengamos, mejor, pero también tenemos que centrarnos en el resto", ha explicado Lekue.

NINGUNA QUEJA



En otro orden de cosas, cuestionado sobre cómo está afrontando una temporada que arrancó como titular y en la que en los últimos encuentros se ha visto relegado al banquillo, el lateral ha asegurado que no tiene ninguna queja. "Lo llevo bien. No me puedo quejar de mi temporada. Empecé jugando, rindiendo a gran nivel, y en los últimos partidos me está tocando participar un poco menos, pero esto es un equipo. De Marcos está a un nivel altísimo y todos estamos para tirar hacia adelante. El míster decide quién juega y cuantos más estemos al 100%, más cerca estaremos de ganar partidos", ha concluido.