Benzema... otra vez verdugo del Athletic

Ay si Benzema hubiera nacido en Durango, o en Balmaseda, o en el mismísimo Bilbao... Pero no, es francés, de Lyon para ser más exactos, aunque bien podría ser del centro de Donostia o de la Gipuzkoa profunda por ese afán que demuestra en amargarle la existencia al Athletic cada vez que el conjunto rojiblanco se cruza en su camino. Y no han sido pocas las ocasiones, no. No hay otro equipo al que el futbolista galo le haya marcado tantos goles como al bilbaino. Con el doblete de anoche son ya 17 goles en 26 encuentros. Los tres últimos, además, en un plazo de solo 22 días. Casi nada. Caprichos del calendario y los aplazamientos. Lejos quedan ya los catorce que le ha endosado al Granada, el segundo en discordia.

Un merecido reconocimiento.

Marcelino García Toral avisó en la previa del clásico frente al Real Madrid de la necesidad de su equipo por mantener la calma en determinados momentos. Que el vendaval ofensivo que exhibieron en el tramo final del choque contra el Betis no puede ser más que algo pasajero, puntual. Vivir en el alambre sí, pero a ratos, no todo el partido.

"Si vas a golpe de corneta y no estás organizado, acabas palmando. Aguantar 90 minutos así es difícil. El Athletic no está en esa posibilidad, es hacernos sueños. Pero sí tenemos capacidad para ofrecer eso durante más minutos", explicó el martes.

Lo cierto es que a su equipo le habría venido muy bien algo más de empuje tras su pésima puesta en escena. Ya sufrió también tres semanas atrás en el arranque del choque frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, pero la falta de inspiración de los de Carlo Ancelotti mantuvo el cero a cero inicial durante un buen puñado de minutos. Anoche no. Para el minuto siete del partido ya perdía por dos goles y, si bien el golazo de Oihan Sancet le devolvió rápidamente al partido, rara vez dio sensación real de que podía empatar el choque.

El Madrid, que con el regreso del técnico italiano ha mutado a un equipo más conservador, menos alocado, juntó sus filas, trató de cerrar huecos, achicó espacios y se dedicó a que el tiempo corriera mientras buscaba la inspiración de Eden Hazard y la velocidad de Vinicius, que volvió a hacer gala de ese gen brasileño que le lleva a pedir faltas donde no hay nada.

Fue un quiero y no puedo del Athletic, que se topó de nuevo con Courtois en la ocasión más clara que dispuso al margen de su gol. Pero Nico Williams no pudo batir por bajo al excelente guardameta belga, que cerró bien las piernas para evitar males mayores a su equipo. No tuvo que emplearse a fondo como en el Bernabéu, donde fue el mejor de su equipo. Anoche cedió el testigo a Benzema. Otra vez Benzema. Una pesadilla para el Athletic, su víctima favorita, el equipo al que más goles ha marcado.

La cifra

367

Son los partidos de liga disputados, con el de ayer, por Iker Muniain, que se cuela en el 'top10' de futbolistas del Athletic con más encuentros disputados en la competición de la regularidad, donde ha dado caza a Ismael Urzaiz en la décima posición. José Ángel Iribar lidera esta clasificación con 466 choques.