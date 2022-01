Los refuerzos del Athletic están en Lezama

El mercado de invierno echará el cierre esta noche y en clave Athletic lo hará con un balance de dos salidas y ninguna incorporación. Los refuerzos del club están en Lezama. Nada llamativo, toda vez que no se esperaban fichajes, no al menos para el primer equipo, y que las marchas de Jon Morcillo y Peru Nolaskoain se daban por seguras desde tiempo atrás. Ambos han salido cedidos en busca de los minutos que Marcelino García Toral no les podía prometer en el conjunto rojiblanco. El Valladolid, dirigido por Pacheta, ha sido el destino elegido por el extremo zurdo, que tratará de ayudar en el objetivo de los de Pucela de regresar a Primera División. Por lo pronto, tras siete ratos jugados con el Athletic este curso (para sumar un total de 49 minutos), ha participado en tres choques con el Valladolid, siendo titular en uno de ellos.

Bastante más cerca que Morcillo se ha ido Nolaskoain, que se ha convertido en uno de los cuatro refuerzos firmados por el Amorebieta en este mercado invernal. Después de un larguísimo proceso de recuperación, el polivalente futbolista de Zumaia volvió a sentirse futbolista en el primer partido de este 2022, disputado ante Osasuna. Marcelino le premió con la titularidad frente al Atlético Mancha Real en Copa y tuvo un puñado de minutos en el triunfo contra el Barça en el mismo torneo. Horas después, firmó su cesión al conjunto zornotzarra, con el que ha disputado ya dos partidos. El domingo, ante el Girona, completó los 90 minutos.

A las salidas de estos dos futbolistas pudieron sumarse las de otros tres jugadores, si bien no terminó de cristalizar nada y no parece que hoy vaya a haber noticias al respecto. Aunque claro, en el mundo del fútbol nunca se sabe. Ander Capa, que no cuenta para el técnico y que permanece inédito esta campaña, pudo salir hace unos pocos días al Mallorca, pero finalmente no se concretó su marcha. El de Portugalete, que no tiene ninguna oferta de renovación y que acaba contrato el próximo 30 de junio, no veía con buenos ojos que el club se guardara una especie de derecho de tanteo sobre él, por lo que seguirá en Bilbao.

Otros nombres que han sido noticia en los últimos días han sido los de Unai Nuñez y Jokin Ezkieta. Al central, casi como sucede en cada ventana de fichajes, se le ha relacionado con un puñado de equipos como el Valencia, el Benfica o el Girondins de Burdeos. Parece ser que Nuñez no está contento con su rol dentro del equipo, en el que ha pasado de ser el tercero al cuarto en el orden de preferencias, toda vez que Dani Vivian asoma a día de hoy un peldaño por encima de él. Según distintas informaciones, la dirección deportiva del club no quiso que saliera a ningún equipo de LaLiga, menos aún cedido, y las posibilidades de ir fuera no cogieron forma.

En lo que respecta al portero, el diario As publicó la pasada semana que había pedido salir en busca de minutos, pero que el Athletic le cerró las puertas. La presente temporada no está siendo sencilla para Ezkieta, que no se ha estrenado aún en competición oficial y que sabe que no cuenta para Marcelino, que le ha relegado a la suplencia también en Copa en favor de Julen Agirrezabala. Sin minutos, tendrá que esperar al mercado estival para encontrar un nuevo destino.

Movimientos en el filial



Donde sí ha habido fichajes ha sido en el Bilbao Athletic, que no levanta cabeza y sigue en puestos de descenso. Con el objetivo de reforzar al equipo para evitar el desastre, han incorporado el delantero Aritz Pascual procedente del Sestao River y al centrocampista Unai Rementeria, del Mirandés.