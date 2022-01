Ibai Gómez, con el Athletic

El entorno del Athletic centra su mirada estos días en Arabia Saudí. Es el caso, por ejemplo, de Ibai Gómez. El de Santutxu, sin equipo tras rescindir su contrato como león en julio del año pasado al no contar para Marcelino García Toral, tuvo que ver en diferido la semifinal del jueves contra el Atlético de Madrid a través de la televisión, pero no perdió detalle de lo que ocurrió sobre el verde del Estadio King Fahd. "Y ahora aquí estamos. En diferido y no quiero saber cómo ha ido, así que desconecto". Una vez vista y disfrutada la clasificación de los leones para una nueva final, volvió y escribió en euskera: "Zorionak guztioi! Finalera berriz ere". En la edición del año pasado, sin minutos, Ibai vio desde el banquillo la semifinal ante el Real Madrid y la final contra el Barcelona.



APOYO DESDE PAÍSES BAJOS

Iñigo Córdoba, cedido esta temporada por el Athletic al Go Ahead Eagles, club perteneciente a la Eredivisie de Países Bajos, tampoco ha dejado pasar la oportunidad de enviar ánimos a sus compañeros desde la distancia, tal como hicieron en la noche del jueves exrojiblancos como Mikel San José e Ismael Urzaiz, entre otros. "Muchísima suerte, Athletic Club", escribió Córdoba, autor de siete goles y una asistencia este curso en el Go Ahead Eagles y ganador de la Supercopa el año pasado como león, si bien tampoco pasó el corte de Marcelino y no entró en la convocatoria para la semifinal, ni para la gran final del torneo.