Mendilibar: "El Athletic no especula"

Tras debutar la semana pasada con un sufrido empate contra la Real Sociedad en Mendizorrotza, José Luis Mendilibar (Zaldibar, 14-III-1961) busca este domingo su primer triunfo como entrenador del Alavés a costa del Athletic, equipo al que dirigió en las nueve primeras jornadas del ejercicio 2005-06 y ante el que se ha rendido en elogios en la rueda de prensa previa al derbi. Cuestionado por el dulce momento que viven los leones con dos victorias consecutivas a domicilio, una en liga y otra en Copa, el preparador vizcaino ha destacado que "están muy bien ahora mismo, sacando resultados y jugando bien con confianza".

"El otro día con muchos cambios en Copa solventaron bien la eliminatoria y me pueden decir que fue contra un rival de Segunda Federación, pero ya ha habido equipos de Primera que han caído contra rivales de esa categoría y ellos pasaron con solvencia y poderío. Están en uno de sus mejores momentos en el campeonato y espero que nosotros también estemos muy bien para poder ganarles", ha agregado Mendilibar, quien ha puesto en valor asimismo que los hombres de Marcelino García Toral "juegan mirando hacia delante, no especulan y son el equipo que más centra de LaLiga".

"Tenemos que impedir que centren tanto y en ese sentido es también un equipo súper agresivo, además de valiente defensivamente para apretar arriba cuando tiene que hacerlo con esas transiciones ofensivas que realizan muy rápido", ha profundizado el de Zaldibar, quien ha advertido, no obstante, que se mantendrá fiel a su filosofía como entrenador. "Miramos al rival, pero tenemos que jugar a lo que queremos nosotros. Yo no cambio la forma de jugar en función del rival de cada semana y trataremos de apretar arriba como hicimos a la Real sabiendo que ellos no intentan salir tanto desde atrás", ha explicado al respecto el técnico del Alavés, que también ha sido cuestionado por la figura de Nico Williams, bigoleador en Copa frente al Atlético Mancha Real. Mendilibar, conocedor de las características del joven extremo rojiblanco, ha apuntado que "ha metido dos goles en Copa, es habilidoso y rápido y es un jugador de Primera División al que tenemos que enfrentarnos y respetar, pero nada más, porque si el Athletic juega bien es normalmente porque el conjunto está bien. No creo que vayan a ganar por una individualidad, por lo que hay que tenerles en cuenta como equipo".

SEMANA COMPLICADA



En cuanto a la incidencia del coronavirus en la plantilla y, por tanto, en los entrenamientos diarios, el de Zaldibar, quien ha confesado ante los medios de comunicación sentirse "algo pachuchillo", ha lamentado que la preparación del derbi contra los bilbainos no haya sido la más apropiada. "Así como la primera semana que estuve no hubo nada de covid para nosotros, esta semana ha sido complicada y no han sido unos grandes entrenamientos los que hemos hecho por las circunstancias", ha admitido Mendilibar, quien ha añadido que "las dos últimas sesiones quizás hayan sido las más completas, pero no con la intensidad que podíamos haber trabajado pensando en el rival".