Máxima cautela en la vuelta del Athletic a Lezama

Tras seis días de descanso navideño, el Athletic regresa esta tarde (18.30 horas) al trabajo. Pero no lo hará tal y como lo tenía previsto. Y es que la intención del club rojiblanco era abrir al público las instalaciones de Lezama en el que iba a ser el retorno del primer equipo a los entrenamientos, pero finalmente el protocolo para la prevención del covid-19 establecido por LaLiga canceló dicha idea. De hecho, las pautas sanitarias impuestas no solo provocarán cambios en el plan del trabajo del Athletic, sino también en los entrenamientos dirigidos por Marcelino. Así pues, en su primer entrenamiento tras las vacaciones, los jugadores deberán trabajar de forma individualizada o en grupos muy reducidos e incluso en horarios diferentes. Al menos hasta que el Athletic conozca los resultados de las pruebas PCR a las que tanto jugadores como cuerpo técnico y personal habitual deberán someterse esta tarde, antes del inicio de la sesión preparatoria. De esta forma, el club de Ibaigane anunció que tanto el entrenamiento de hoy miércoles como el de la matinal de mañana serán a puerta cerrada. Así pues, es Nochevieja el día que Lezama abrirá (11.00 horas) finalmente sus puertas a la afición. Con todo, el Athletic también quiere recordar que, "como medida de precaución para evitar la transmisión del coronavirus", ese 31 de diciembre "no será posible la firma de autógrafos ni la toma de fotos con los jugadores del primer equipo".

En cualquiera caso y sea de la forma que sea, el Athletic tendrá esta tarde su primer entrenamiento. Marcelino García Toral se pondrá al frente de la plantilla para preparar el encuentro que enfrentará el próximo lunes (21.00 horas) a los leones ante Osasuna en El Sadar. Un derbi en el que, si los test PCR no dan ningún susto, el técnico asturiano podrá contar con Unai Simón, Iñigo Martínez, Alex Berenguer y Julen Ezkieta, los cuatro jugadores que dieron positivo a mediados de este mes. Así pues, esta tarde el Athletic comienza a trabajar para afrontar con garantías un enero complicado y frío lejos de San Mamés. De hecho, en el próximo mes, los rojiblancos tendrán tres encuentros de Liga –Osasuna, Alavés y Rayo Vallecano– y uno o dos partidos de la Supercopa en Arabia Saudí; mientras hacen frente a una Copa que puede depararles otros tres partidos más si consiguen ir pasando rondas –por el momento se medirá en diceiseisavos al Atlético Mancha Real el día 6; pero los octavos y los cuartos de final también están previstos para enero–.

los datos

PCR. Las pautas sanitarias a seguir establecen que no podrá abrirse Lezama al público hasta que no se conozcan los resultados de las PCR a las que esta tarde se someterán la primera plantilla y el cuerpo técnico.

Nochevieja. Ante este protocolo, el Athletic ha establecido que el entrenamiento con público será este viernes, 31 de diciembre.