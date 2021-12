Marcelino: "El nivel competitivo del equipo no se puede poner en duda"

El primer equipo del Athletic volverá a vestirse de corto mañana para recibir al Betis en San Mamés a partir de las 16.15 horas. Un partido, el penúltimo de 2021, en el que los rojiblancos tratarán de poner fin a la racha de ocho encuentros sin ganar. La falta de pegada del equipo ha impedido que convirtiera en victoria alguno de sus últimos empates o incluso alguna derrota, pero Marcelino García Toral se ha mostrado tranquilo al respecto en su comparecencia ante la prensa de esta mañana. "El nivel competitivo del equipo no se puede poner en duda".

El técnico no ha querido ni oír hablar de que mañana se pueda repetir lo acontecido ante el Sevilla en el choque de la última jornada, en el que el Athletic desperdició un buen puñado de ocasiones para marcar. "¡No!", ha exclamado Marcelino, que ha hecho un análisis de la situación y de cómo debe ser el funcionamiento tras un encuentro.





"Cuando ganas y cuando no ganas, tenemos que ser nosotros, los profesionales, fríos en el análisis. Más que fríos, objetivos. Y en ese análisis, todos los futbolistas de la plantilla confían en que pueden ganar a cualquier rival. Ofrecemos grandes dificultades a los rivales para ganarnos y hacernos gol y les generamos dificultades porque atacamos mucho. Perciben que somos un equipo complicado y en cualquier momento podemos convertir los merecimientos en resultados. Las dudas serían si fuéramos un equipo que llega poco y nos llegan mucho, que el rival te supera la mayoría del tiempo. Ahí las dudas se verían acrecentadas y sería una preocupación", ha expuesto.

Cuestionado acerca de su rival de mañana, el Betis, que es tercero en la clasificación, el técnico asturiano ha valorado el buen momento de los andaluces. "Es un equipo que está muy bien esta temporada. Lleva cuatro victorias consecutivas en liga y tiene solvencia en ataque, es el segundo máximo realizador del campeonato tras el Real Madrid. Ha logrado también una solvencia defensiva importantes y en este apartado son mucho mejores de lo que lo eran la temporada pasada. Están en una dinámica muy positiva. No necesitan muchas ocasiones para hacer gol, al contrario que nosotros".



AGIRREZABALA, TITULAR

No acostumbra Marcelino a hablar en rueda de prensa sobre el once que alineará en los partidos, pero en esta ocasión ha adelantado que Julen Agirrezabala será titular en el encuentro de mañana frente al Betis. En este sentido cabe recordar que tanto Unai Simón como Iñigo Martínez no podrán ser de la partida ya que están confinados en sus casas tras haber dado positivo en coronavirus. "Julen va a jugar mañana. Cuando tomamos decisiones es porque el futbolista ha ofrecido garantías para tomar esa decisión. Es el segundo portero. Por juventud no queríamos que perdiese el ritmo de competición. Tenemos plena confianza en su capacidad. Es joven, pero tremendamente maduro", ha explicado.

Menos pistas, por no decir que ninguna, ha dado al referirse al que será el sustituto del sancionado Dani García en el centro del campo. "Tenemos dos opciones", ha puntualizado Marcelino. Mikel Vesga u Oier Zarraga. "Más o menos tengo claro quién va a salir de inicio. Vesga tiene más experiencia, ayuda a balón parado, nos ofrece un buen ritmo de juego y a la vez mucha cobertura de campo y también si se anima nos ayuda en llegadas al área rival. Zarraga nos da dinamismo, presencia ofensiva, una gran vivacidad, transición y llegada", ha explicado.