Marcelino decidirá si Morcillo sale o no cedido por el Athletic en enero

La apertura del mercado de invierno está a la vuelta de la esquina. Quedan poco más de dos semanas para que levante la persiana y los clubes interesados en reforzarse en esa ventana ya han comenzado a moverse. El Athletic no es uno de ellos, pero en cambio sí es uno de los receptores, ya que algunos de sus futbolistas suenan en la agenda de varios conjuntos. Es el caso de Jon Morcillo (Amorebieta-Etxano, 15 de septiembre de 1998), que experimenta una situación incómoda en su segunda campaña en el primer equipo. El extremo vizcaino ha desaparecido de los planes de Marcelino y solo ha participado en lo que va recorrido de liga durante 41 minutos repartidos en seis encuentros de los 17 consumados hasta la fecha, un escasísimo protagonismo que retrata el rol que ejerce el extremo izquierdo, pese a que el técnico le ha trasladado en varias ocasiones que tendría oportunidades. No las ha tenido y, por ello, se le presenta un nuevo escenario propiciado por el conocido interés del Valladolid por hacerse con la cesión de Morcillo, que se encuentra a la espera, sobre todo, de la decisión que tome Marcelino al respecto. Si da el visto bueno, sería la dirección deportiva y el club los que deberían valorar otros detalles para permitir su salida o no.

Pacheta, técnico del Valladolid, ha pedido a su club la incorporación de Morcillo, que se perdió los primeros días de la pretemporada al dar positivo por covid-19, como una de sus prioridades para reforzar a su equipo, ya que valora el plus que le puede aportar el zornotzarra, que semanas atrás ni se planteaba la opción de salir de Lezama en enero. Pero su situación no ha mejorado en los últimos días, por lo que ya no se descarta su marcha en el mercado invernal, porque la prioridad es disponer de los minutos que no le da Marcelino, que incluso ha recurrido a otros futbolistas que suelen ejercer en banda derecha para ocupar el costado izquierdo cuando Muniain se ha ausentado, como así ha sido en los casos de Nico Williams y Alex Berenguer. Incluso, Nico Serrano, jugador del Bilbao Athletic, ha participado en cuatro encuentros por delante de Morcillo, que el curso pasado compareció en 30 duelos de liga, entre ellos 16 como titular, además de otros cuatro en Copa y los dos de la Supercopa.

El extremo izquierdo ha recibido la llamada de varios clubes interesados en hacerse con sus servicios, entre ellos algunos de LaLiga SmartBank y de otras europeas, pero la del Valladolid es a día de hoy la más convincente y la que manejarían preferentemente tanto el futbolista como el Athletic. El conjunto pucelano, en el que el pasado curso ya jugara como cedido el exleón Kenan Kodro y cuatro temporadas atrás lo hiciera Asier Villalibre, ocupa la quinta plaza en Segunda División –es decir en zona play-off a solo dos puntos de la Ponferradina, segundo clasificado, y a once del Almería, líder en solitario, y que ascenderían directamente a LaLiga Santander– y es el segundo equipo más goleador de la categoría. Morcillo, por tanto, espera decisiones, que llegarían tras la cita ante el Real Madrid el próximo miércoles.