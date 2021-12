Iker Muniain: "Los resultados no llegan si no aciertas"

"Esto va por rachas. Cuando la pelota no quiere entrar, no entra; y otras veces, a poco que hagas, entra". Es la justificación que encontró Iker Muniain para explicar que el Athletic se marchara con una derrota ante un Sevilla que hizo mucho menos para ganar. "Generamos muchas ocasiones, sobre todo en el primera parte. Hicimos todo para marcar, pero unas veces se iba al palo y en otras el portero ha estado muy bien. Ellos no nos han generado nada, salvo el gol que la clavó por el ángulo y ante eso no se pude hacer nada", prosiguió el capital rojiblanco. Por ello, aunque el Athletic encadene ya ocho partidos sin ganar, Muniain no tuvo ningún tipo de reproche hacia el trabajo de sus compañeros: "A pesar del resultado, con el que nos vamos decepcionados, hay cosas rescatables. El equipo ha estado bien, intensos, creativos... hemos dominado gran parte del partido, nos hemos vaciado... Pero hay que acertar más de cara a portería porque sino los resultados no van a llegar".

Dani García, baja por sanción

Por otro lado, Dani García se perderá el próximo encuentro del Athletic, el que le enfrentará el próximo domingo (16.15 horas) al Betis en San Mamés. El centrocampista guipuzcoano, un fijo para Marcelino, que ha contado con él en todos los partidos de la temporada hasta la fecha, será baja ante el conjunto verdiblanco por acumulación de tarjetas después de que ayer viera la quinta amarilla por una falta al Papu Gómez.