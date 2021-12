Marcelino: "Yo no tengo presión"

Ha sido una comparecencia prácticamente monotemática, lo que revela la preocupación que anida en torno a la falta de gol de este Athletic y que le ha penalizado en una mayoría de las 16 jornadas recorridas. Marcelino García Toral asume el momento complicado como así lo sustenta la estadística, siete jornadas consecutivas sin ganar, pero el entrenador rojiblanco no quiere hablar de crisis, sino de rachas, lo que tiene muy interiorizado.

"Sabemos en lo que tenemos que mejorar, en solo un factor de juego, la eficacia, solamente eso. Somos el cuarto equipo en porcentaje de llegadas al rival, cuarto en posesión en campo contrario, segundo que más centros llega al área rival, los que más corren a alta intensidad somos el equipo número veinte de la liga en eficacia... La respuesta la sabemos todo", ha apuntado Marcelino, que insiste en que "con estos argumentos mejorará esa eficacia, el fútbol son rachas y dinámicas cambian".

El de Villaviciosa no detecta una inquietud llamativa en la masa social pese a esta escasa eficacia, ya que "la percepción que tengo es que la afición está volcada con el equipo en todos los partidos. La afición es sabia y si ve que el equipo no corre, no tiene intención de ganar... En estos casos, hay dos formas de actuar: en el mejor de los casos, silencio y el segundo, el silbido. No he visto eso", momento en que Marcelino ha defendido su causa: "Yo no tengo presión, porque estoy ocupado en mi profesión que me apasiona, cuando no ganas es normal que lleguen críticas para el entrenador y las respeto. Ni los halagos me hacen pensar que soy muy bueno, ni las críticas me debilitan. Estas críticas producto de los resultados ni van a afectar mi estado de ánimo, ni me van a ofrecer dudas".

Marcelino ha puesto el acento en que el único debe de su equipo se explica en la falta de eficacia que cree que se solucionará más temprano que tarde. "Si hay unos datos, significa que el equipo compite, mucho y bien. Tenemos que mejorar una determinada faceta del juego y concretar la precisión para convertir en victoria lo que hacemos bien", ha reflexionado, para reconocer que solo "tenemos dos nueve y uno está lesionado. Podemos jugar sin delanteros, pero yo no sé jugar al fútbol sin delanteros", al mismo tiempo que ha señalado que a Alex Berenguer, el pichichi rojiblanco el curso pasado, le genera "ansiedad llevar tantas jornadas sin marcar". "Lo más sencillo es trabajar la organización, la estructura, defender... pero lo mas difícil es meter la bolita. Los delanteros que tiene gol valen más de 100 millones de euros", ha subrayado.

Sobre el Sevilla, el técnico del Athletic aprecia que no cree que acusará su eliminación el miércoles en la Champions y espera a un rival "muy físico, poderoso, que hace bastantes goles, casi nos duplica en esa faceta, está segundo y la liga pasada luchó por el título. Jugamos en San Mamés, creemos que estamos bien, competimos bien contra todos los rivales, con mayor o menor eficacia, con gran rigor, y en esta ocasión no va a ser de menos".