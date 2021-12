Ni fútbol, ni gol, ni nada en el partido del Athletic ante el Getafe

Qué sopor. Quienes aguantaron el partido sin dormirse sabrán de lo que hablo. Quién te ha visto y quién te ve, Athletic. Incapaz de dar cuatro pases con criterio, de hacer un solo gol a un equipo como el Getafe, que está a años luz de acercarse al nivel que ofreció en los mejores años de José Bordalás en el banquillo, pero que a punto estuvo de llevarse los tres puntos. De ganar, claro, ni hablar. No está este Athletic para (casi) nada. No al menos para lograr algo que no sea un empate, su resultado favorito. Y ya van nueve en dieciséis partidos de liga. De ellos, los últimos siete sin conocer la victoria mientras el presidente Aitor Elizegi marea la perdiz con la posible renovación de Marcelino García Toral. Un entrenador que no es capaz de sacar brillo a una plantilla que da para mucho más, como así lo demostró en la derrota del pasado miércoles ante el Real Madrid, pero que se ahoga en un esquema inamovible que no potencia las virtudes de casi ningún futbolista de la plantilla.

El desempeño del equipo en la cita de anoche en el Coliseum Alfonso Pérez volvió a evidenciar que no tiene gol –ahí quedan las ocasiones marradas por Iñaki Williams y Alex Berenguer–, pero el problema surge más atrás, en la sala de máquinas. No hay fútbol y, claro, sin él llegar al gol resulta una tarea harto complicada. Además, si como sucedió en muchos tramos del partido la única fórmula para llegar al área rival es lanzar balones imposibles al mayor de los Williams o que su hermano menor tenga que regatear a tres o cuatro rivales para plantarse solo ante el portero rival, estamos apañados.

. Quienes no se durmieron pudieron comprobar de primera mano que, en efecto, el técnico asturiano estaba en lo cierto. Ahora, evitar que se cumpliera su pronóstico estaba en su mano, y en la de los jugadores, pero nadie pareció estar por la labor.Sirva como ejemplo que el primer cambio no llegó hasta el minuto 75...

En el afán que parece tener el Athletic por quedarse en tierra de nadie cuando queda un mundo aún por delante, volvió a desaprovechar una ocasión de oro para sumar de tres en tres y acercarse a los puestos europeos, muy abiertos por la supuesta igualdad existente en la liga. Si, como sucedió ayer lunes frente al Getafe, y como ante el Cádiz, o el Levante, o el Granada, el conjunto rojiblanco ofrece una versión tan pobre, ¿cómo no va a estar igualado el campeonato?

Por lo pronto, el Athletic ha sido incapaz de ganar a los cuatro equipos citados, logrando un pobre bagaje de tres puntos sobre doce posibles. El Cádiz se llevó los tres puntos de San Mamés, a donde llegó en la décimo octava posición; el Levante rascó un empate a cero siendo el penúltimo en la tabla, como ayer lunes el Getafe; mientras que el Granada, por cierto, el único al que el Athletic ha conseguido hacer gol, una especie de milagro, pues de sus últimos cinco partidos solo ha marcado en uno, acudió a La Catedral un puesto por encima del descenso. Los cuatro partidos han estado cortados por el mismo patrón. Y ahora vienen curvas: Sevilla, Betis y Real Madrid.

La cifra

2

Goles ha marcado el Athletic en sus cinco últimos partidos de liga. Ambos, además, los logró ante el mismo rival, el Granada. Pese a haber encadenado partidos ante equipos de la zona baja: Cádiz, Levante, el ya citado Granada y el Getafe, además del Real Madrid, los leones no han visto portería en cuatro de ellos.