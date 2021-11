Ancelotti, sobre el Athletic: "Es un partido que nos exige mucho"

El Real Madrid recibe este miércoles al Athletic en el Santiago Bernabéu tras completar un noviembre perfecto con pleno de victorias contra Shakhtar Donetsk (2-1), Rayo Vallecano (2-1), Granada (1-4), Sheriff (0-3) y Sevilla (2-1), pero Carlo Ancelotti no se fía del Athletic. El técnico del conjunto blanco espera un choque complicado frente a los pupilos de Marcelino García Toral, hacia quien se ha rendido en elogios este martes en sala de prensa. "Su trabajo en todos los equipos que ha entrenado ha sido muy bueno, sobre todo, en el apartado defensivo", ha señalado el preparador italiano, quien ha subraado que el de mañana "es un partido que nos exige mucho, porque el Athletic es un equipo compacto y bien organizado atrás".

"Tendremos que tener claridad ofensiva y equilibrio al ser un rival que ataca de manera vertical", ha agregado Ancelotti en relación a los rojiblancos, que tendrán enfrente a un Real Madrid líder de LaLiga y "acostumbrado a este tipo de desgaste de partidos y con experiencia para manejar estos momentos", según ha advertido el propio entrenador madridista respecto a la carga de partidos en las últimas fechas.

El transalpino, además, recupera para el envite al belga Eden Hazard, quien se perdió el último compromiso liguero frente al Sevilla en el Santiago Bernabéu por una gastroenteritis de la que se ha recuperado a tiempo para entrar en la convocatoria ante los leones. Lo ha confirmado ante los medios de comunicación un "tranquilo" Ancelotti, quien también se ha referido a la polémica que generó el posible penalti no pitado de Alaba sobre Ocampos el pasado domingo al apuntar que "tú te puedes enfadar lo que quieras, pero los árbitros ya explicaron que los penaltitos no los van a pitar y a mí me parece bastante bien".

EL FACTOR VINICIUS



Una vez enviada su felicitación a Leo Messi por su séptimo Balón de Oro, el técnico blanco ha alabado la figura del brasileño Vinicius Junior al asegurar que "tiene nivel para estar también algún día en esa gala, pero conoce muy bien esta plantilla y no se siente una estrella porque sigue siendo muy humilde". El de mañana, por otra parte, será el sexto partido de Ancelotti como entrenador contra el Athletic, rival ante el que presenta un balance de dos victorias, dos empates y una derrota. Sus duelos en la banda con Marcelino, mientras tanto, se han resuelto hasta la fecha con dos triunfos para el italiano y dos empates, por lo que el entrenador asturiano busca romper dicha racha negativa y sumar los tres puntos en el Santiago Bernabéu.