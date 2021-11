Marcelino: "Hoy no podemos estar tristes"

Marcelino García Toral no se marchó satisfecho de San Mamés, como casi nadie. Pero tampoco se marchó triste. El técnico del Athletic vio cómo una vez más su equipo no lograba cerrar un partido en casa y terminaba por arañar un punto en los minutos finales. "Estábamos muy bien, hemos empezado muy bien el partido y con ritmo. El rival no nos llegaba, pero en una contra en la que nos cogieron despistados, la ejecutaron bien y nos hicieron el primero", explicó el entrenador asturiano. Sin embargo, las desgracias no iban a terminar para el Athletic antes del descanso: "El segundo gol de ellos llegó rápido en otra contra en la que tuvimos muy mala suerte. En el que el primer pase pasa por debajo de las piernas de Vencedor. Después despejamos, pero pega a un compañero con la mala suerte de que el balón llega al jugador del Granada".

Con todo, Marcelino no se fue cabizbajo porque quiso alabar, una vez más, el trabajo de sus jugadores y achacar el mal hado a una serie de "infortunios" que son "cosas de fútbol". "El segundo gol del Granada nos pesó mucho porque pensábamos que estábamos bien, pero con muy poco ellos se pusieron por delante", aseguró el de Villaviciosa. Así pues, el técnico del Athletic no paró de subrayar el "orgullo" que profesa hacia sus jugadores porque a través de "actitud, ganas, esfuerzo y trabajo" fueron capaces de borrar dos encuentros de aprobado raspado con una actuación más que decente ante el Granada.





"Estoy satisfecho con el trabajo que hemos realizado porque hemos logrado dar una imagen muy diferente en todos los aspectos respecto al último partido que jugamos en casa ante el Cádiz, porque ese sí que fue un partido malo", resumió Marcelino, para quien el Athletic "mereció más" que un punto. "Nos cuesta encajar que no ganamos porque el fútbol nos está dando muy poco, pero es cierto que nos han hecho dos goles y no podemos permitirnos no ganar después de haber marcado nosotros dos goles e incluso haber tenido ocasiones para hacer más. Pero hoy no tenemos que estar tristes", concluyó el asturiano.

moreno quería más

Desde el otro banquillo las cosas no se vieron igual. Robert Moreno se llevó un mal sabor de boca. "Que te empaten con un gol en propia puerta te sabe mal, pero como el Athletic ha apretado al final creo que para ellos el empate será justo. Al fin y al cabo, esto es fútbol", explicó el técnico del Granada. El catalán felicitó a su equipo por "reponerse perfectamente a tres lesiones –Germán, Machís y Rochina– durante el partido" y por no dejarse llevar en un San Mamés que se desgañitó: "Este público aprieta y lleva su equipo en volandas. Pero hemos sabido competir, siempre lo hacemos; aunque al final esto va de sumar puntos".

"El público en San Mamés lleva a su equipo en volandas, pero hemos competido" robert moreno Entrenador del Granada