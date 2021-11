Zarraga: "Quiero demostrar que tengo nivel para jugar en Primera"

Oier Zarraga (Getxo, 4 de enero de 1999) tiene las cosas claras. Solo lleva un año en el primer equipo del Athletic, pero tira de autoconfianza. El pasado viernes jugó 35 minutos ante el Levante, periodo en el que asomó descaro y buenos detalles.



"He ganado en más confianza, saber que puedo jugar en Primera División y que tengo nivel para ello. He pasado por el cambio de entrenador y me tengo que adaptar a ello. Soy un futbolista al que le gustan los partidos abiertos, en los que busco superar al rival, ir hacia el área y estar cerca del gol" ha añadido Zarraga, quien reconoce que su objetivo es convencer a Marcelino y disponer del mayor número de minutos posibles.

El getxotarra, que ha participado en nueve partidos este curso, ejerció en Orriols en banda derecha, aunque su perfil quizá se ajuste más a jugar por dentro. Él, con todo, dice sentirse cómodo en las dos posiciones: "En el Bilbao Athletic jugaba más por dentro, de 6 o de 8, con un media punta y ahora se compensa con dos delanteros. Yo, sin embargo, compaginó esas dos posiciones y no me pilla desprevenido".

Zarraga no cree que la racha de cuatro partidos sin ganar genere presión en el vestuario y muestra su confianza en retomar el vuelo en el duelo del viernes ante el Granada en San Mamés. "Pido a la afición que esté tranquila, que las ocasiones y los goles van a llegar y vamos a ganar partidos, que con su empuje nos va a permitir meter a los rivales atrás, entre todos lo conseguiremos".